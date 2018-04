Heute ist Tag der Treppe – sollte Sie das kümmern?

Falls Sie es verpasst haben: Am vergangenen Samstag war wieder einmal Tag der Milch. Diesen Montag war Tag der englischen Sprache – you know. Und wenn nächsten Dienstag der Tag der Arbeit vorüber ist, steht den Redaktionen schon wieder der Welttag der Pressefreiheit ins Haus, ein offizieller Tag im Unesco-Kalender. Sie ahnen es: Es geht immer weiter, ein «Tag des X» folgt dem nächsten, wie auf einer Treppe, die 365 Stufen hat – und wie bei M. C. Escher doch nirgends hinführt.

Das Bild ist freilich nicht ganz zufällig gewählt, denn heute ist quasi Tag der Treppe – oder genauer No Elevators Day –, zum ersten Mal überhaupt. Der Tag, der das Treppensteigen populär machen will, wurde nach seiner Lancierung vor drei Jahren zum ersten Mal global ausgerufen. Überall gehört wurde die Bewegung zwar nicht, aber laut ihrer Website gibt es Anlässe in Spanien, Slowenien, Dänemark, Irland, Rumänien und vielen anderen europäischen Ländern. Last, but not least: in Winterthur.

Hier ist es das Kantonsspital, in dem heute das Treppensteigen zelebriert wird, unter anderem mit einer virtuellen Matterhornbesteigung. Alle KSW-Mitarbeiter sind angehalten, ihre bewältigten Treppenstufen auf dem Intranet zu melden; der Zwischenstand, addiert und in Höhenmeter umgerechnet, wird im Personalrestaurant angezeigt.

Die 4478 Meter des Matterhorns sollten bis zum Mittagessen geschafft sein. Ehrgeizig ist dieses Ziel nicht, bei 1500 bis 2000 Mitarbeitenden, die pro Tag im KSW verkehren, reicht ein Stockwerk pro Person.

Schlanker, fitter, leichter

Der Sport steht allerdings auch nicht im Zentrum, sondern der bewusste Umgang mit Bewegung im Alltag, für den die Treppe seit einer Studie der Universität als Allheilmittel gilt. Für die Untersuchung mussten 77 Mitarbeiter der Universität Genf mit einem bewegungsarmen Lebensstil – das sind Leute, die weniger als zwei Stunden Sport pro Woche machen – zwölf Wochen lang auf den Lift verzichten. Bei den 69 Teilnehmern, die das Programm durchhielten, hatte sich die Sauerstoffaufnahme nach dieser Zeit um 8,6 Prozent verbessert. Ausserdem verringerte sich der Hüftumfang der Studienteilnehmer um durchschnittlich 1,8 Prozent, das Gewicht um 0,7 Prozent und die Fettmasse um 1,7 Prozent. Auch der Blutdruck und die Cholesterinwerte zeigten klare Verbesserungen. Fazit des Studienautors und Kardiologen Philippe Meyer: «Treppensteigen am Arbeitsplatz kann eine hohe Bedeutung für die öffentliche ­Gesundheit haben.»

Stairway to Health: Wer vom Lift auf die Treppe wechselt, profitiert gesundheitlich nicht zu knapp. Foto: Shotshop

Davon ist auch David Gisi überzeugt, Direktor des Instituts für Physiotherapie am KSW, das den No Elevators Day im Spital initiiert hat. «Die Physiotherapeuten erkennt man daran, dass sie immer die Treppe nehmen», sagt Gisi. Und wenn es doch einmal anders sei, habe jeder das Recht, ihn zu rügen. Zum Programm im KSW gehören unter dem Titel «Überzuckerte Lügen» und «Sitzt Du noch oder gehst Du schon?» auch zwei öffentliche Vorträge (ab 16.45 Uhr in der Aula).

Absperrband zum Ausdrucken

Schon länger praktizierender Treppenläufer ist übrigens auch Stadtpräsident Michael Künzle, der den Weg in sein Büro im sechsten Stock des Superblocks jeweils am Morgen zu Fuss zurücklegt. Sein Fazit: «Tut gut und ist zu empfehlen.»

Kurzentschlossene, die in ihrem Betrieb auch noch aufspringen wollen, finden – unter dem Vorbehalt, dass die Zugänglichkeit für Menschen mit Gehbehinderungen gewahrt bleibt – auf der Website no-elevators-day.nowwe­move.com Flyer, Infoplakate und Absperrband zum Ausdrucken. Und für alle, die das nicht interessiert: Heute ist auch Tag des Baumes, Tag des Telefons und Welt-Pinguin-Tag. Marc Leutenegger (Landbote)