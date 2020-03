Hier wird geholfen

Die Solidarität ist gross in diesen aussergewöhnlichen Tagen, insbesondere mit älteren Menschen, die zur Risikogruppe gehören und deswegen nicht mehr selbst zum Einkaufen in Läden gehen oder andere öffentliche Orte besuchen dürfen. Im Internet bieten spontan hilfsbereite Personen ihre Unterstützung an.

Der «Landbote» sammelt hier Hilfsangebote aus der Region Winterthur, sie sind unten aufgelistet. Möchten Sie selbst Hilfe anbieten? Dann senden Sie uns ein Mail an: agenda@landbote.ch

Achtung! Auch bei der Nachbarschaftshilfe gilt es Vorsichtsmassnahmen zu beachten. Lesen Sie dazu unser Interview mit Franjo Ambrož, Direktor von Pro Senectute Kanton Zürich.

Jugendliche hüten Kinder in Veltheim

Willst Du helfen, Kinder zu betreuen? Oder brauchen sie als Familie Unterstützung? Wir stellen den Kontakt her und vermitteln Jugendliche an Familien. Dieses Angebot organisiert der Cevi Veltheim mit Unterstützung der reformierten Kirche Veltheim.

Kontakt:

Jugendliche können sich melden per Whatsapp bei

Ruth: 076 626 74 49

Ansprechperson für Unterstützung:

Barbara und Ruth Steiner, 052 222 33 31, 076 626 74 49, barbara0103@bluewin.ch

Corona Hilfe in Winterthur-Töss

Die Quartierzeitung "De Tössemer" und seine Webplattform stellen eine unentgeltliche Plattform für Nachbarschaftshilfe zur Verfügung. Auf der Website können Unterstützungs Anfragen und Angebote angemeldet werden, die durch eine Koordinationsstelle vermittelt werden. Gedacht ist zum Beispiel Einkaufshilfe, Botengänge, allenfalls auch Kinderbetreuung, wobei in diesem Fall spezielle Regelungen gelten. Vor allem ältere Personen, welche ihre Wohnung nicht verlassen möchten oder können, sollen so unkompliziert und einfach Hilfe erhalten.

Kontakt:

Eingaben (sowohl Angebote wie auch Hilfegesuche) können über die Webseite www.toess.ch/corona über Facebook, per E-Mail unter coronahilfe@toess.ch oder per Telefon 052 55103 65 erfolgen.

Telefonkreis für Senioren

Eingesperrte Senioren? Trotzdem Kontakt haben, wie geht das: per Telefon! Wir gründen einen Telefon-Pool, bei dem sich jede Seniorin, jeder Senior anmelden kann. Ziel ist: heute telefoniere ich mit diesem, morgen mit jenem Unbekannten, wir reden über dies und das und freuen uns über die Anrufe der Anderen bei uns: «Wie geht's, hast Du alles was Du brauchst, erzähl mir von Dir etc.»

Stellt Eure Telefonnummer zur Verfügung und schickt sie mir per E-Mail. Legt die Zeit fest, zu der Ihr zu erreichen seid. Wir nennen uns beim Vornamen und duzen uns, so kann man selbst über Anonymität entscheiden. Ich sammle die Telefonnummern und gebe sie weiter - wobei ich auf Mithilfe angewiesen bin.

Ich freu mich auf Euch, Gisela

Kontakt:

senioren.allein@gmail.com

Plattform für Hilfsangebote

Organisiere dich im Freundeskreis, um anderen Menschen zu helfen oder die Kinderbetreuung zu organisieren. Finde Hilfe, wenn du oder eine andere Personen, die du kennst, Unterstützung benötigen.

Info:

www.hilf-jetzt.ch

Hilfsangebot im Weinland

Manuela Pezone-Schönauer hat für das Zürcher Weinland das Projekt «Weinland hilft» lanciert. Menschen, die auf Unterstützung bei ihren Einkäufen oder Medikamentenbesorgungen angewiesen sind, vernetzt sie mit Leuten, die ihnen gerne dabei helfen.

Kontakt:

077 500 03 21

Nachbarschaftshilfe im Inneren Lind

Brauchen Sie hilfe beim Einkaufen, für den Gang zur Post, fürs Abholen von Medikmenten etc.? Gerne helfe ich im Umkreis der Römerstrasse im Inneren Lind.

Kontakt:

079 275 36 58

Hilfsangebote der Gemeinden

Corona-Hilfe-Hotline der...

...Gemeinden Elgg: 052 368 55 72

...Gemeinde Schlatt: 052 550 52 34

...Gemeinde Seuzach: 052 320 40 40