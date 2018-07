Hightech für Hautprobleme

Die Haut ist das grösste und gleichzeitig zugänglichste Organ des Menschen – und entsprechend anfällig für Krankheiten und Verletzungen.

Wer Hautprobleme hat, empfindet diese oft auch als psychische Belastung, denn «es ist leider noch immer unsere äussere, nicht die innere Schönheit, welche die Leute zuerst sehen», sagt Dr. Mathias Bonmarin, Dozent am Institute for Computational Physics an der ZHAW.

Gemeinsam mit anderen Forschern hat er ein Gerät entwickelt, mit dem Ärzte ermitteln können, was in den tieferen Hautschichten vor sich geht – und dies nichtinvasiv, also ohne die Oberfläche verletzen zu müssen. Die Haut wird durch einen Luftstrom heruntergekühlt, während eine Infrarotkamera Wärmebilder aufnimmt.

Da etwa gewisse Verletzungen besser durchblutet sind als das umliegende Gewebe, erwärmen sich einzelne Hautregionen anschliessend schneller als andere. Die unterschiedlichen Muster, die so entstehen, lassen zum Beispiel darauf schliessen, wie tief eine Verbrennung ist.

Berührungsfrei und günstig

Die Technologie sei nicht nur für Dermatologen, sondern auch für plastische Chirurgen interessant, ist Bonmarin überzeugt. Für Hauttransplantationen beispielsweise muss der Arzt die grossen Blutgefässe lokalisieren. Heute geschieht dies meistens per Computertomographie (CT).

Ein CT-Scan ergebe zwar «scharfe, wunderschöne Bilder», sagt Bonmarin, doch sei es durch das Kontrastmittel, das gespritzt werde, ein invasives Verfahren. Ausserdem sei der hohe Detailgrad für die Lokalisierung der grossen Gefässe gar nicht nötig. Seine Technologie stelle weniger Informationen zur Verfügung, dafür sei die Anwendung berührungsfrei – und um ein Vielfaches günstiger.

Er hofft, dass sein Gerät dereinst zur Standardausrüstung in der Dermatologie-Praxis oder im Spital gehört. Für die Kommerzialisierung seiner Technologie hat er das Start-Up Dermolockin gegründet. Der Name setzt sich zusammen aus «derma», der Haut, und der Lock-In-Demodulation, die es erlaubt, ein Signal vom Rauschen zu trennen.

Seit fünf Jahren befindet sich das Gerät in der Entwicklung. Es entsteht in einer interdisziplinären Zusammenarbeit von Ingenieuren, Ärzten, Informatikern und Studenten der ZHAW. Der Vorteil an letzteren sei unter anderem, dass sie günstig arbeiteten, meint Bonmarin und lacht.

Bald Körperdurleuchtung per App?

Momentan arbeitet das Team von Dermolockin an der fünften Generation des Geräts. Bis die Technologie marktreif ist, dauert es allerdings noch eine Weile: «Vor zwei Jahren hätte ich gesagt, dass wir heute so weit sind. Mittlerweile bin ich realistischer.» Für die Zulassung medizinischer Geräte gelte es, strenge Vorschriften einzuhalten.

Wichtig sei auch die Anwenderfreundlichkeit. Die aktuelle Version des Dermolockin-Geräts überträgt die Daten bereits an ein Tablet oder ein Smartphone. Neu haben die Forscher eine handlichere, tragbare Variante entwickelt.

Insgesamt sieht Bonmarin einen Trend zur Miniaturisierung: «Infrarotkameras könnten in Zukunft zur Grundausstattung jedes Smartphones gehören. Vielleicht können wir unsere Technologie eines Tages komplett in eine App integrieren.»

