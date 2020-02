Hohe Freiheitsstrafe nach versuchter Tötung in Seen

Seine Freundin blockierte seine Nummer. Also benutzte der Beschuldigte das Handy seiner Mutter. Sie sagte: «Komm nicht.» Wenig später stand er in ihrem Garten. Sie öffnete ein Fenster und sagte: «Ich will heute nicht mit dir reden.» Er blieb, bis sie ihn irgendwann doch rein liess.

Mit ruhiger Stimme schilderte der heute 26-Jährige am Mittwoch im Winterthurer Bezirksgericht, was sich an jenem Januarabend vor zwei Jahren in Seen abgespielt hat. Sie stritten, unter anderem weil sie einen Bekannten zu Hilfe rief. Weil er gehört habe, dass dieser Bekannte ein Brutaler sei, habe er in der Küche ein Messer eingesteckt, so der Beschuldigte. «Kam Ihnen nicht in den Sinn, einfach zu gehen?», fragte der Richter und wies darauf hin, dass er ohnehin nicht willkommen war, was der Beschuldigte – nun einiges lauter – bestritt. Ihr Gesicht hätte etwas anderes gesagt, ausserdem sei sie eben ein bisschen temperamentvoll: «Wenn man solange in einer Beziehung ist, weiss man, wie etwas gemeint ist.»

Stich aus Notwehr?

Als der Bekannte dann eintraf habe ihm der Beschuldigte gedroht: Er werde ihn «ficken» und «abstechen». Da sich dieser davon nicht beeindrucken liess, ist in der Anklage von einer «versuchten» Drohung die Rede. Die darauf folgende Kopfnuss und den Faustschlag bestritt der Beschuldigte. In seiner Version stach er dem Geschädigten aus Notwehr in den unteren Rücken, während ihn dieser in den Schwitzkasten nahm.

Laut der Anklage stach er nach der Rangelei zu als ihm der Geschädigte bereits den Rücken zukehrte. Dazu passe auch das Verletzungsbild, führte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer aus: Der Stich ging durch Jacke und T-Shirt, die Wunde war fünf bis sechs Zentimeter tief. Die versuchte Tötung war aber nur das schwerste von insgesamt sechs Delikten, für die sich der Beschuldigte vor Gericht verantworten musste.

Schluck aus falschem Glas

Den Auftakt machte ein waghalsiges Überholmanöver im November 2017: Mit einem geliehenen Bentley fuhr der Beschuldigte in einem Tunnel bei Giswil über eine doppelte Sicherheitslinie auf die Gegenfahrbahn. Um eine «qualifiziert» grobe Verletzung der Verkehrsregeln handle es sich wegen der besonderen Skrupellosigkeit, begründete der Staatsanwalt seine Anklage.

«Warum um Himmels willen haben sie überholt?»



«Ich war im Stress, Herr Präsident.»

«Warum um Himmels willen haben sie überholt?», fragte der vorsitzende Richter den Beschuldigten. «Ich war im Stress, Herr Präsident.» Vor Gericht gab er erstmals zu, selbst gefahren zu sein und entschuldigte sich für die erfundene Geschichte: «Ich möchte jetzt zu meinen Fehlern stehen und bereue, was ich gemacht habe, Herr Präsident.»

Beim dritten Vorfall, drei Monate nach dem Messerstich, hielt er an seiner Geschichte fest: Er habe im Ausgang vom falschen Getränk getrunken, in dem das Betäubungsmittel MDMA drin war. Neu räumte er nur ein, mit dem Mercedes der Mutter nach Rorschacherberg gefahren zu sein, nicht aber die Kollision mit einem stehenden Wagen, die er nicht bemerkt haben will. Weil er danach einfach weiter fuhr, wird ihm neben vorsätzlichem Fahren in fahrunfähigem Zustand auch pflichtwidriges Verhalten bei Unfall und Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfähigkeit vorgeworfen.

Tod des Zwillingsbruders

Während der Staatsanwalt und sein Verteidiger ihre Plädoyers hielten, sass der Beschuldigte mit gesenktem Kopf da und massierte sich Stirn und Schläfe mit den Fingern. Ersterer forderte sieben Jahre Freiheitsstrafe und eine Busse von 600 Franken. Letzterer einen vollumfänglichen Freispruch, was er vor allem mit prozessualen Mängeln begründete. So sei sein Mandant nicht korrekt mit den Vorwürfen konfrontiert worden und die Aussagen darum nicht verwertbar. Zudem sei der Beschuldigte auf sehr gutem Weg. Er habe Kraft aus dem tragischen Tods seines Zwillingsbruders geschöpft und die gemeinsamen Firmen weitergeführt.

Job in der Rap-Szene

Sein Geld verdient der gelernte Kaufmann etwa mit der Produktion von Musikvideos für und Bookings von Deutschrap-Künstlern. Allerdings zahlt er sich nur einen kleinen Monatslohn aus, lebt bei den Eltern und hat rund 100'000 Franken Schulden. In seinem Schlusswort entschuldigte er sich beim Staatsanwalt für sein «kindisches Verhalten» im Vorverfahren und betonte, er sei seit dem Tod seines Zwillingsbruders gereift.

Das Gericht sprach den Angeklagten in allen Punkten schuldig und verurteilte ihn zu neun Jahren Freiheitsstrafe – zwei Jahre mehr als der Staatsanwalt forderte. Weiter muss er 600 Franken Busse zahlen.

Im Gegensatz zu seinen Aussagen seien jene des Geschädigten und der damaligen Freundin konsistent gewesen. In dem er in ihrer Wohnung auftauchte, habe er sich über ihren ausdrücklichen Willen hinweggesetzt und rein egoistisch gehandelt: «Sie hätten gar nicht erst hingehen sollen.» Auch dass er ein Schluck vom falschen Getränk nahm, glaubte ihm das Gericht nicht, zumal die Grenzwerte mehr als hundertfach überschritten wurden. Fünf Vorstrafen – Gewaltdelikte, Vergehen gegen Waffen- und Strassenverkehrsgesetz – erhöhten die Strafe. Die späten Geständnisse brachten dem Beschuldigten hingegen nichts.