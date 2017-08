Hüftprothesen-Skandal holt Zimmer Biomet ein

Die Medizinaltechnikfirma Zimmer Biomet, eine der wichtigsten Arbeitgeberinnen der Stadt Winterthur, soll im Jahr 2003 wissentlich eine fehlerhafte Hüftprothese auf den Markt gebracht haben. Dies sieht das deutsche Landgericht Freiburg als erwiesen an. In einem vor sechs Monaten gefällten aber medial wenig beachteten Urteil hat das Gericht den Prothesenhersteller zur Zahlung von 25 000 Euro Schmerzensgeld an eine Klägerin verpflichtet.

«Nach wie vor gehen wir davon aus, dass die implantierten Zimmer Biomet-Produkte nicht fehlerhaft sind.»Zimmer Biomet

Die Firma könne zudem für künftige Schäden haftbar gemacht werden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Zimmer Biomet hat beim Oberlandesgericht Karlsruhe Berufung eingelegt. Auf Nachfrage schreibt Zimmer: «Nach wie vor gehen wir davon aus, dass die implantierten Zimmer Biomet-Produkte nicht fehlerhaft sind.» Die Firma verweist auf gewonnene Rechtsfälle der letzten Jahre. Die entsprechende Prothese mit dem Produktenamen Durom Metasul LDH nahm Zimmer bereits vor fünf Jahren vom Markt.

Eine Infektion und Knochenabbau

Das Urteil ist in den Augen von Beobachtern wegweisend. Über hundert ähnliche Patientenklagen sind in Deutschland hängig. In der Schweiz sind Klagen zwar nicht bekannt, aber wahrscheinlich. Die Aufsichtsbehörde Swissmedic hat dazu keine Zahlen.

Der in Freiburg behandelte Fall betrifft eine mittlerweile über 80-jährige Frau, der zwischen 2005 und 2006 zwei Grosskopf-Hüftprothesen aus Vollmetall von Zimmer implantiert worden waren. In den Monaten und Jahren danach kam es zu erheblichen gesundheitlichen Beschwerden.

Das Landgericht Freiburg belastet Zimmer Biomet schwer: Der Prothesenhersteller habe vom Produktfehler bereits bei der Markteinführung 2003 gewusst.



Zwischen der Hüftpfanne und dem Hüftkopf der rechten Prothese begann sich ein massiver Metallabrieb zu bilden. In einem medizinischen Bericht ist unter anderem die Rede von einer Schleimbeutelentzündung in der Nähe der Prothese sowie von Knochenabbau beim Oberschenkelknochen. Die Frau erlitt wegen des Abriebs eine Infektion und musste kurzzeitig stationär behandelt werden. 2010 wurde die rechte Prothese schliesslich entfernt.

Das Landgericht Freiburg belastet Zimmer Biomet schwer: Der Prothesenhersteller habe vom Produktfehler bereits bei der Markteinführung 2003 gewusst. Die Firma habe dennoch entsprechende Schadensfälle abgewartet. Für die über hundert bekannten Fälle von Komplikationen in Deutschland hatte Zimmer Biomet in früheren Jahren fehlerhafte Operationen verantwortlich gemacht.

Rückstellungen für ein«Settlement» in den USA

Auch beim weltweiten Hauptsitz in den USA, wo die Zahl der Geschädigten deutlich höher liegen soll, ist Zimmer Biomet wegen der Hüftprothese unter Druck. Dort läuft noch bis im September ein aussergerichtlicher Vergleich. Patienten, die das 16-seitige «Settlement Agreement» unterschreiben, erhalten mindestens 25 000 US-Dollar.

Dutzende Millionen Dollar sollen für den Vergleich zur Seite gelegt worden sein.



Gleichzeitig verpflichten sie sich, keine Klage einzureichen. Im Agreement weist das Unternehmen zudem jede juristische Verantwortung von sich. Dutzende Millionen Dollar sollen für den Vergleich zur Seite gelegt worden sein.

Im Fall der Klagen aus Deutschland, die ebenfalls millionenschwer werden könnten, spielt der Standort Winterthur eine wichtige Rolle. Hier liegt der Hauptsitz der Region EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika). Hier werden neue Prothesen fabriziert und hier ist auch die Rechtsabteilung für die EMEA-Region Zuhause. Elf Personen, darunter Juristen und sogenannte Legal Assistants, bereiten nun von der Schweiz aus den Folgeprozess in Karlsruhe vor.

