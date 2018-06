IPW-Patient wegen Vergewaltigung unter Dusche verurteilt

Das Gericht zum Schluss, dass der 24-jährige Kurde eine Patientin vergewaltigt hat in der Klinik Schlosstal der Integrierten Psychiatrie Winterthur (IPW). Nach dem ersten Prozesstag am Mittwoch hat das Winterthurer Bezirksgericht heute Nachmittag sein Urteil verkündet. Es verurteilt den Beschuldigten zu einer Freiheitsstrafe von 21 Monaten unbedingt und ordnet eine stationäre Massnahme nach Artikel 59 an. Diese wird auch «kleine Verwahrung» genannt, weil die Massnahme nach Verbüssen der Haftstrafe so oft wie nötig verlängert werden kann.

Die Aussagen des Beschuldigten, der die Vorwürfe kategorisch zurückgewiesen hatte, hielt das Gericht demnach für nicht glaubwürdig. Im Intimbereich der Frau gefundene DNA-Spuren stammen mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit vom Beschuldigten.

Rückfallgefahr für Sexualstraftaten

Damit folgt das Gericht den Anträgen der Staatsanwaltschaft. Auch ein medizinisches Gutachten hatte eine stationäre Massnahme als unabdingbar erklärt. Die Rückfallgefahr des Beschuldigten für Sexualstraftaten sei «moderat bis hoch».

Gemäss Anklage fand die Vergewaltigung im Juni 2017 in der Klinik Schlosstal in Winterthur-Wülflingen statt. Das Opfer wollte duschen in einem Badezimmer, das Patienten beiden Geschlechts zur Verfügung steht. Weil es vergass abzuschliessen, konnte der Beschuldigte das Bad betreten. Er habe die Tür verschlossen, das Fenster zugemacht und die Hähne in Badewanne, Dusche und Lavabo geöffnet, damit keine verdächtigen Geräusche nach aussen drangen, heisst es in der Anklageschrift.

Nach der Vergewaltigung soll er sie ausgelacht haben

Die Vergewaltigung dauerte laut der Geschädigten zwei bis drei Minuten. Danach habe der Beschuldigte sie ausgelacht und sie angewiesen, sich zu waschen.

Das Opfer ist eine ehemalige Sexarbeiterin, die sich früher als «Extremsklavin» verkaufte. Sie befand sich in der Psychiatrie, weil sie nach dem Unfalltod von Mann und Kind Suizidgedanken hatte. Der Täter leidet an Schizophrenie und hat zehn Klinikaufenthalte in den letzten sechs Jahren hinter sich. In der Klinik Schlosstal war er, um einen Drogenentzug mit Methadon zu machen. (Landbote)