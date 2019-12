IS-Rückkehrerin verweigert Therapie

Man nannte sie «IS-Geschwister»: die zwei Dschihad-Touristen aus Winterthur. Auch nach ihrem Prozess vor dem Jugendgericht im Februar sorgen die beiden für Gesprächsstoff. Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Vedad L.* (21), der Bruder, bei einer Razzia gegen radikalisierte Islamisten festgenommen wurde. Nun sorgt auch seine Schwester für Neuigkeiten. Wie aus einem Bundesgerichts-Urteil hervorgeht, akzeptiert Esra L.* (20) ihre Verurteilung nicht und ficht den Entscheid des Jugendgerichts Winterthur an, das sie zu zehn Monaten bedingt plus Gesprächstherapie verurteilte. Gegenstand des Bundesgerichts-Urteils ist vor allem diese Behandlung. Zunächst akzeptierte die junge Frau die Therapie. Als sie volljährig wurde, begann ihr Widerstand gegen die ambulante Massnahme.

Die obersten Richter des Landes verwiesen den Fall ans Zürcher Obergericht zurück; es soll darüber befinden, ob man die junge Frau zwangsweise in Therapie schicken will, sie also von der Polizei zur Behandlung bringen lässt. Bis zum Entscheid, ob die Therapie aufgehoben oder weitergeführt wird, muss Esra L* dort nicht erscheinen.