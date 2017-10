Er legte alle Karten offen auf den Tisch. Der 19-jährige Schweizer N., der sich gestern wegen sexueller Handlungen mit Kindern vor Bezirksgericht verantworten musste, erzählte ungeschönt, was vor einem Jahr in einem lokalen Schülerhort passiert war. Er bereue, was er getan habe. «Ich hoffe, dass mir das nie mehr passiert.»

Geld gegen Berührung

Der Übergriff hat während der Ferien im Hort stattgefunden, wo der Beschuldigte ab dem Sommer 2016 eine Lehre als Fachangestellter Betreuung (FAB) absolvierte. Ein sechsjähriges Mädchen sah damals sein Portemonnaie und fragte, ob er ihr eine Münze schenke. N. antwortete: «Ja, wenn ich Dich anfassen darf.» Das Mädchen zog Hose und Unterhose runter und N. berührte sie an der Vagina. Wenig später am selben Tag fragte es N. nach einem Einfränkler und er berührte das Mädchen abermals an der Scheide und gab ihr dafür das Geld.

«Heute kiffe ich weniger und meine Gedanken sind stärker als mein Handeln.»Beschuldigter

«Ich bin an jenem Tag bekifft zur Arbeit gegangen, wie immer», sagte N. gestern zur Bezirksrichterin. «Ich war seelisch nicht wirklich da, und meine allgemeine psychische Verfassung war nicht gut.» Als Begründung, warum er das Mädchen angefasst hat, nannte er Neugier. Ausserdem habe er durch das Kiffen wohl «die Konsequenzen verdrängt». Die Berührung habe bei ihm nichts bewirkt, versicherte er. «Ich habe dann freigenommen und noch mehr gekifft.» Als dann die Polizei bei ihm vor der Türe stand, habe er sich erst daran erinnern müssen, was passiert war.

Ohne Kiffen ging gar nichts

Warum er seine Handlung wiederholt habe, obwohl sie bei ihm nichts ausgelöst habe, fragte die Richterin. «Ich spürte mich selber nicht mehr wirklich», sagte der 19-Jährige. «Ich konnte zu diesem Zeitpunkt nicht mehr sagen, was ich fühle.» Er habe damals weder arbeiten, noch essen, noch schlafen können, ohne vorher zu kiffen. Seit knapp zwei Jahren rauchte er drei bis vier Joints pro Tag. Die Polizei fand bei seiner Festnahme in seinem Zimmer 24 Gramm Marihuana. Bevor N. im Sommer 2016 die Lehre zum FAB antrat, hatte er bereits ein einjähriges Praktikum im selben Hort absolviert. Davor hatte er eine andere Lehre nach weniger als sechs Monaten abgebrochen, wegen einer Depression.

«Mit diesem Strafregistereintrag würde er sowieso keine Stelle finden, in der er Kontakt mit Minderjährigen hätte.»Verteidiger

Als N. Ende 2016 nach zwölf Tagen aus der Untersuchungshaft entlassen wurde, habe er unmittelbar Hilfe bei einem Psychiater gesucht, den er von früher kannte. Dieser habe ihn an einen Spezialisten in Winterthur verwiesen. «Ich wollte wissen, warum mir das passiert ist», sagte er gegenüber der Richterin. Die Gespräche mit dem Psychiate hälfen ihm sehr. «Heute kiffe ich weniger und meine Gedanken sind stärker als mein Handeln.»

«Berufsverbot ist unnötig»

Die Staatsanwaltschaft beantragte für N. eine bedingte Geldstrafe von 7200 Franken und eine Busse von 500 Franken, zudem ein Tätigkeitsverbot von zehn Jahren und eine Fortführung der psychiatrischen Therapie. Der Pflichtverteidiger verlangte eine milderung von Geldstrafe und Busse und argumentierte hauptsächlich mit dem aktuell sehr geringen Einkommen des 19-Jährige. Ausserdem sei auf ein Tätigkeitsverbot zu verzichten. Er verwies dabei auf den Bericht des Psychiaters von N. Dieser schreibt, es gebe beim 19-Jährigen keine Hinweise «für eine pädosexuelle Orientierung». Am ehesten könne man seine Handlung mit einer «disfunktionalen Persönlichkeitsveranlagung und einer Entwicklungsverzögerung» erklären. Der Verteidiger sagte, ein Berufsverbot sei unnötig, weil N. «keine psychische Erkrankung habe». «Ausserdem würde er mit diesem Strafregistereintrag sowieso keine Stelle mehr finden, in der er mit Minderjährigen Kontakt hätte.» Deshalb sei ein Berufsverbot weder erforderlich noch verhältnismässig.

Keine Perspektive im Leben

Das Gericht folgte aber vollumfänglichdem Antrag der Staatsanwaltschaft und sprach N. der sexuellen Handlungen mit Kindern und der Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes schuldig. «Sie haben das Interesse des Mädchens an der Münze ausgenützt», sagte die Richterin. Dass N. dabei bekifft gewesen war, beeinträchtige seine Schuldfähigkeit nicht.

Positiv anrechnen konnte sie N., dass er von sich aus eine Therapie angefangen und die Tat gestanden hatte. «Sie haben auch Reue gezeigt, dabei wäre aber zentral, dass es Ihnen für das Opfer leid tut.» Kritisch sah die Richterin, dass N. noch keine Perspektive habe im Leben und er zum Kiffen sagte: «Ich sehe momentan keinen Grund, ganz damit aufzuhören.» Die Richterin sagte forderte ihn auf, seinen Drogenkonsum in den Griff zu kriegen. «Sie müssen eine andere Lösung finden als das Kiffen.»

Am Tätigkeitsverbot hielt das Gericht ebenfalls fest. Es beschränkte sich in der Begründung darauf, dass die Höhe der Geldstrafe ein solches Verbot zwingend verlange. Die Therapie muss N. weiterführen, bis er sie nach Einschätzung des Arztes erfolgreich abgeschlossen hat. (Landbote)