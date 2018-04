«Ich bringe doch meine Frau und die Kinder nicht vorsätzlich in Gefahr»

Der 16. Juli 2017 war ein Bilderbuchsonntag. Ein junger Schweizer Familienvater aus Bülach hielt den Tag für ideal zusammen mit seiner Frau und den Kindern den Freizeitpark Connyland im thurgauischen Lipperswil zu besuchen.

Er war damals am späten Vormittag mit seinem Personenwagen auf der Autobahn A1 in Richtung St. Gallen unterwegs als – seiner Ansicht nach – nichts geschah. «Das Einzige, was uns an diesem Tag auffiel, war das hohe Verkehrsaufkommen», sagte der 30-jährige Mann am vergangenen Montag vor der Einzelrichterin am Bezirksgericht Winterthur. Die Fahrt zum Fahrziel Connyland sei jedoch völlig problemlos verlaufen.

Ganz anders sah dies hingegen jene Schweizerin, die den Mann anderntags auf dem Polizeiposten in Effretikon anzeigte. Laut ihrer Darstellung habe der Beschuldigte auf dem Autobahnabschnitt zwischen der Ausfahrt Winterthur Ohringen und dem Rastplatz Forrenberg ein gefährliches Überholmanöver begangen – und sie dadurch in grosse Schwierigkeiten gebracht.

Kollision in Kauf genommen

Wie die Klägerin gegenüber der Polizei weiter ausführte, sei sie auf der Überholspur parallel zum Auto des Familienvaters gefahren – etwa eine Motorhaubenlänge vorversetzt –, als dieser plötzlich sein Fahrzeug beschleunigt habe. Kurze Zeit später habe der Mann sein Auto nach links auf die Überholspur gewechselt, unmittelbar vor das Fahrzeug der Klägerin.

«Mein Fahrstil ist absolut vorsichtig. Was mir vorgeworfen wird, ist nicht passiert»Angeklagter

Dabei habe er laut den Gerichtsakten «einen nicht mehr genau bestimmbaren Abstand» zum Fahrzeug der betroffenen Frau gehabt. Der Abstand zum Fahrzeug des Beschuldigten sei auf jeden Fall so klein gewesen, dass die Klägerin laut ihren eigenen Aussagen abbremsen und nach links habe ausweichen müssen.

Nach Ansicht der Staatsanwältin habe der Beschuldigte durch den «rücksichtslosen Fahrspurwechsel» bewusst eine Kollision in Kauf genommen, die zu massiven Verletzungen oder gar zum Tod der Beteiligten hätte führen können. Sie forderte für den Fahrzeuglenker aus dem Zürcher Unterland deshalb eine Geldstrafe von total 6000 Franken (60 Tagessätze à 100 Franken) und eine Busse von 1200 Franken.

«Erinnern Sie sich an diese Fahrt?», fragte die Richterin den Angeklagten. Er erinnere sich nur an eine ungetrübte Fahrt ins Connyland, aber nicht an das, was ihm da vorgeworfen werde, antwortete der Mann. «Das ist nicht passiert», beteuerte er.

Er sei im Aussendienst tätig, fahre etwa 50 000 Kilometer pro Jahr und habe einen «absolut vorsichtigen» Fahrstil. «Ich bringe doch meine Frau und meine Kinder nicht vorsätzlich in Gefahr», rief der Beschuldigte der Richterin zu. Er fühle sich da in etwas reingezogen, was nichts mit ihm zu tun habe. «Ich bitte Sie, mich freizusprechen.»

Foto ohne Beweiskraft

Sein Verteidiger wies anschliessend erstmals darauf hin, dass die Tochter der Klägerin, welche damals mitfuhr, ein Foto vom Auto des Beschuldigten gemacht hatte. Doch dieses sei als objektives Beweismittel nicht verwertbar, meinte der Anwalt. So sei zum Beispiel die fragliche Szene nicht auf dem Bild festgehalten.

«Die Aussagen der Klägerin sind nicht überzeugend»Das Gericht in seiner Urteilsbegründung

Zudem habe die Klägerin bei der Polizei erklärt, sie nehme an, dass es sich beim Fahrzeug auf dem Foto um jenes handle, welches das gefährliche Überholmanöver gemacht habe – aber mit Sicherheit könne sie das nicht sagen. Der Verteidiger deckte sodann weitere Widersprüche bei den Aussagen der Klägerin auf. Und auch deren Tochter diente als Zeugin nur sehr bedingt, da sie offenbar die meiste Zeit während der Fahrt auf ihr Handy sah.

«Man kann sich fragen, weshalb jemand eine Anzeige erstattet, wenn angeblich nichts passiert sein soll», sagte die Richterin bei der Urteilsverkündung. Doch eine Anzeige allein sei ja noch kein Beweismittel. Klar sei aber: «Die Aussagen der Klägerin sind nicht überzeugend.» Im Zweifelsfall gebiete es sich den Angeklagten deshalb freizusprechen, sagte die Richterin. Was sie in diesem Fall denn auch tat. Dem Mann wurde zudem eine Prozessentschädigungen von rund 6200 Franken zugesprochen – zulasten der Gerichtskasse. (Der Landbote)