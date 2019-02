«Sie haben den Stecker viel zu spät gezogen», sagte der Richter gestern zum 56-jährigen Angeklagten.

Der in Winterthur aufgewachsene und nach wie vor hier lebende Finanzberater nickte zustimmend. Um dann noch einen Einwand anzubringen: «Ich dachte halt immer, dass ich es schaffe.» Er habe stets gehofft, dass sich eines Tages der Erfolg einstellen werde. So dass er den angerichteten Schaden doch noch irgendwie beheben oder in Grenzen hätte halten können, sagte der Beschuldigte. Deshalb hatte er zugewartet. «Aber dann kam ich immer stärker in eine Abwärtsspirale».

Am 31. Januar 2014 hatte der Angeklagte den Glauben an eine Lösung seiner millionenschweren Probleme definitiv verloren. Denn an diesem Tag machte er eine Selbstanzeige. Den Ermittlungsbehörden legte er von Beginn weg alle Karten auf den Tisch. Was dabei zum Vorschein kam, füllte eine 23-seitige Anklageschrift.

«Chicken-Invest»

Wer sie liest erhält den Eindruck, dass da ein Mann auf Teufel komm raus Erfolg haben wollte. Und schnelles Geld. Ungeachtet jeglicher Risiken. Aber meistens, abgesehen von einer erfolgreichen Investition im Jahr 2011, ging die Sache dann doch immer wieder schief.

Schon zu Beginn seiner Selbstständigkeit im Jahr 2007 verspekulierte er sich. Der gelernte Versicherungskaufmann, der zwei Beratungsfirmen gründete, wollte ursprünglich als Finanzplaner vor allem Vorsorgeberatungen machen. Doch es kam ganz anders.

Ein ehemaliger Arbeitskollege, der nach Thailand auswanderte, suchte nach Kapital für seine Hühnerfarm und bat ihn ihm zu helfen. Aufgrund des Businessplanes des Kollegen hätten hohe Renditen resultieren sollen.

Deshalb suchte der Angeklagte in der Schweiz nach investionswilligen Geldgebern für sein «Chicken-Invest» – und fand sie auch. Er lockte sie mit fixen Jahreszinsen von bis zu 15 Prozent. Doch sowohl die Hühnerfarm als auch später gemachte Investitionen in eine Pilzzucht und in ein Anti-Malaria-Medikament erwiesen sich als Fehlentscheid.

Der beschuldigte Winterthurer Finanzberater kam immer mehr in die Bredouille. Um seine Verluste zu kaschieren und die Investoren zufriedenzustellen, begann er ein Umlagerungssystem aufzuziehen. Während er mit einem Teil des Fremdkapitals tatsächliche Investments vornahm, benutzte er den anderen Teil, um Zinsen an die Darlehensgeber und Provisionen an die Vermittler von Investoren zahlen zu können.

Ein Höllenritt

Ab 2011 begann der Beschuldigte dann einen ganz besonderen Höllenritt. Er nahm sich vor in deutlich kürzerer Zeit als bisher viel mehr Geld generieren zu können. Er arbeitet deshalb von nun an plötzlich auch als Broker, handelte mit komplexen und hochspekulativen Finanzprodukten – und suchte über Vermittlerfirmen nach neuen Investoren.

Den Investoren und Vermittlern garantierte er bei Darlehensverträgen mit einer Laufzeit von teils nur drei bis vier Monaten einen Zins von bis zu 10 Prozent pro Monat. Während der Angeklagte im ersten Jahr noch enorme Gewinne ausweisen konnte, machte er in den Folgejahren nur noch Verluste. Neu eingehende Gelder der Investoren benutzte er ab 2012 nur noch für den Eigengebrauch (total 1,2 Millionen Franken) und um die versprochenen Zinsen und Provisionen zahlen zu können.

Der Beschuldigte hatte von 2007 bis 2014 von total 113 Investoren Gelder in der Höhe von gut 16 Millionen Franken anvertraut erhalten. Rund 13,2 Millionen davon hatte der Angeklagte in dieser Zeit zweckentfremdet. Im laufenden Konkursverfahren gegen den Finanzberater sind Forderungen von 11,5 Millionen geltend gemacht worden.

«Schweres Verschulden»

In einem abgekürzten Verfahren verurteilte das Gericht den Angeklagten gestern zu einer Freiheitsstrafe von 36 Monaten, davon ein Jahr Gefängnis unbedingt. Denn auch wenn nicht alle Geschädigten einen Totalverlust erlitten hätten, liege dennoch «ein schweres Verschulden vor», sagte der Richter.

