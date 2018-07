«Ich habe mir die Verspieltheit und Neugier aus der Kindheit bewahrt»

Zur Person

Daniel Fehr ist in Winterthur aufgewachsen und wohnt hiermit seiner Partnerin. Der 38-jährige hat längere Zeit in Amerika gelebt, studierte er doch in Princeton Germanistik und Medienwissenschaften.



«Ich nahm aus dieser Zeit nicht zuletzt mit, dass es immer auch eine andere Sichtweise auf Dinge gibt, als die eigene.»



Fehr sagt über sich, er sei sehr vielseitig. So nähe er auch gern e oder baue eigene Möbel. Diese Abwechslung mag er, ja er braucht sie sogar: «So befruchten sich die Dinge gegenseitig, an denen ich gleichzeitig arbeite.»