Im Klassenkampf ist manche Utopie zur Realität geworden

Ob im Gesundheitswesen, im Bildungsbereich oder in der Kinderbetreuung: Branchen, in denen Frauen die Mehrheit stellen, sind traditionell Tieflohnbranchen, und die Anerkennung entspricht selten dem geleisteten Einsatz. Obwohl Lohngerechtigkeit und Gleichstellung seit Jahrzehnten gesetzlich verankert sind, «sind wir von der Gleichstellung noch weit entfernt», schreibt die Arbeiterunion, welche in Winterthur die 1.-Mai-Veranstaltung am Neumarkt organisiert, in einer Mitteilung.

Mit Vania Alleva, der Präsidentin der Gewerkschaft Unia, und den beiden SP-Nationalratsmitgliedern Fabian Molina und Mattea Meyer ist auch nationale Prominenz auf der Rednertribüne vertreten. Sie werden ihre Forderungen stellen ­ – die in manchem Ohr utopisch klingen.

So fordert Gewerkschafterin Alleva «eine sinnvolle Tätigkeit für alle, unter anständigen Bedingungen und mit einem vertretbaren Energie- und Zeiteinsatz, zu einem Lohn, der ein würdiges Leben ermöglicht. Und zwar weltweit.» Ausserdem plädiert sie für mehr Demokratisierung in der Wirtschaft und ganz im Sinne des Gleichstellungsmottos für «Gerechtigkeit statt zunehmende soziale Polarisierung und Diskriminierung nach Geschlecht, Herkunft oder anderen Gruppenmerkmalen».

Utopisch: Elternzeit

Auch die Winterthurerin Mattea Meyer beklagt die «längst nicht erreichte Gleichstellung» und bezeichnet deren Umsetzung nach wie vor als eine Art Utopie. «Im Gesetz und in der Verfassung ist die Gleichstellung zwar festgeschrieben», sagt sie. Aber noch immer müssten die Frauen auf der Strasse oder in der #MeToo-Bewegung kämpfen, weil sie im Kampf gegen Lohndiskriminierung und sexuelle Übergriffe allein gelassen würden. Ihre Stimme erheben wird Meyer am 1. Mai für «eine anständige Elternzeit» von je 18 Wochen.

Dringend sei es auch, «die Schere zwischen Reich und Arm» zu schliessen. Die Reichen, der Finanzplatz und die grossen Konzerne müssten gemäss Meyer so viel zusätzliche Steuern bezahlen, bis zwei für sie entscheidende Ziele erreicht sind: «Einerseits sollen die rund 600000 Armutsbetroffenen – den Grossteil machen Frauen und Kinder aus – in unserem reichen Land über dem Existenzminimum leben können.»

Andererseits solle mithilfe der Steuergelder bis im Jahr 2030 «eine Netto-null-CO2-Bilanz erreicht sein». Die grossen Konzerne seien die Hauptverantwortlichen für die Umweltschäden, und Banken investierten noch immer in fossile Brennstoffe.

Realität: Achtstundentag

Utopische Forderungen? Kann sein. Die Arbeiterunion ist optimistisch und weist darauf hin, dass viele politische Errungenschaften mit einer Utopie begannen. So rief etwa der SP-Gründer Hermann Greulich an seiner 1.-Mai-Rede 1890 zum Acht-Stunden-Arbeitstag auf – zu einer Zeit, als die Sechstagewoche mit elf Arbeitsstunden die Regel war und Ferien kein Thema waren. Eingeführt wurde ­seine Forderung 1918, knapp 30 Jahre später. Der inzwischen als Nationalrat amtierende Greulich präsentierte in dieser Zeit bereits die nächste «Utopie»: das Frauenstimmrecht. Bis zu dessen Einführung dauerte es dann nochmals 53 Jahre.

Was Mattea Meyer und ihre Mitredner fordern, könnte also zwar dauern, doch unmöglich ist nichts. (Landbote)