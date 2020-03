Im Reich der Symbole

Das Jugendstilhaus sticht kaum heraus hier im Lindquartier. Erst bei näherem Betrachten fällt auf, was es von den umliegenden Villen unterscheidet. Die Fassade ist gesäumt von Reliefen – ein fünfzackiger Stern, ein Auge zwischen Zirkel und Winkelmass, Säulen mit Akazienblättern daran – denen allen eines gemeinsam ist. Es handelt sich um Symbole der Gruppe, die das Haus seit 1904 ihre Loge nennt: die Freimaurer. Die Bruderschaft, die ihren Ursprung im mittelalterlichen England hat (siehe Box), widmet sich in Winterthur seit zweihundert Jahren der «Arbeit am rauen Stein».

Keine Religion

56 Mitglieder hat die Loge Akazia aktuell, treffen tun sie sich an etwa dreissig Donnerstagen im Jahr. Neben Referaten von Mitgliedern oder geladenen Gästen ist etwa jeder dritte Abend der Tempelarbeit gewidmet. So nennen die Maurer die Zusammenkünfte, die einem symbolisch-rituellen Ablauf folgen und die zur Selbsterkenntnis beitragen sollen.

«Das Dogmatische der Religionen lehnen Freimaurer grundsätzlich ab, weil es nicht hilfreich ist»Jörg Engweiler

Eine Religion ist die Freimaurerei nicht, stellt der aktuelle «Meister vom Stuhl» der Winterthurer Loge, Jörg Engweiler, klar. «Das Dogmatische der Religionen lehnen Freimaurer grundsätzlich ab, weil es nicht hilfreich ist», sagt der gymnasiale Chemielehrer. «Es schränkt das Individuum so ein, dass es nicht mehr wirklich frei ist. Wir haben einen anderen Weg gewählt.»

Trotzdem ist das Bekenntnis zu Gott – der «allmächtige Baumeister aller Welten» in der Begrifflichkeit der Freimaurer – Voraussetzung für die Mitgliedschaft in den meisten Logen. «An etwas zu glauben, was den Einzelnen übersteigt und uns alle verbindet, braucht es als gemeinsames Fundament», so Engweiler. Der Architekt Werner Rosshuber, der seit acht Jahren Freimaurer ist, nennt als Motivation für seine Mitgliedschaft denn auch: «Es ist mir wichtig, meine Spiritualität zu entwickeln und sie im Alltag zu leben.»

Arbeit mit Symbolen

Erklärtes Ziel der Freimaurerei ist die Arbeit an der eigenen Persönlichkeit. «Wir sehen das Selbst als unbehauenen Stein an, den man ein Leben lang bearbeiten muss, damit er besser als Baustück in den Tempel der Humanität – die ideale Menschheitsgemeinschaft – passt», erklärt Engweiler. Die Grundwerte der Freimaurerei entstammen dabei dem Zeitalter der Aufklärung: Humanismus, Toleranz, eine Ablehnung von Dogmen, und Offenheit gegenüber neuem Wissen.

Die Steinmetzkunst sieht man auch beim «Clubhaus» der Freimaurer im Inneren Lind. Bild: hd

Neben den Bildnissen aus der Steinmetzkunst spielen Symbole auch sonst eine wichtige Rolle. «Man kann irgendeinen Gegenstand in die Mitte stellen und darüber diskutieren, was er für einen bedeutet, und sich so mit sich selbst auseinandersetzen», sagt Engweiler. Die allegorische Sprache werde oft auch humorvoll angewandt. «Wenn jemand einem anderen den eigenen Weg aufdrängen will, greife ich als Meister vom Stuhl auch mal ein und sage: Pickelst du wieder an einem fremden Stein herum?»

Diskrete Gesellschaft

Dass viele Freimaurer ihre Mitgliedschaft nicht öffentlich machen wollen, liegt auch an der seit Jahrhunderten bestehenden Verurteilung durch die katholische Kirche. «Gerade in Ländern wie Österreich, die sehr katholisch geprägt sind, ist es nicht einfach, öffentlich zur Freimaurerei zu stehen», sagt Nicolas Husistein, der mit 29 Jahren der jüngste der Winterthurer Freimaurer ist. «Dort muss man schon fast zur Hintertür durch die Loge hinein», stimmt ihm Franz Merki, mit 82 Jahren wiederum eines der ältesten Mitglieder der Loge, zu. «Auch als ich mal in einem Interview als Freimaurer erschien, hat das bei meiner Mutter für Aufregung gesorgt. Ihr Pfarrer war aber zum Glück aufgeschlossen und konnte sie beruhigen.»

«Eine diskrete Gesellschaft sein zu wollen und trotzdem nicht von aussen angefeindet zu werden, ist schwierig»Jörg Engweiler

Die Verschwiegenheit der Freimaurer hat noch einen weiteren Grund: «Das ermöglicht es, unter Brüdern offen über die eigene Persönlichkeit zu sprechen, ohne zu fürchten, dass das danach die Runde macht», sagt Rosshuber. Dass die Verschwiegenheit auch Schattenseiten hat, ist ihnen bewusst. «Eine diskrete Gesellschaft sein zu wollen und trotzdem nicht von aussen angefeindet zu werden, ist schwierig», so Engweiler. «Ich persönlich denke, diese Anonymität passt vielleicht auch nicht in unsere Zeit. Trotzdem sollte diese Entscheidung jedem selbst überlassen sein.»

Offiziell ist die Freimaurerei noch immer Männersache. Die Meinungen darüber gehen innerhalb der Loge auseinander. Während einige fürchten, eine gemischte Gesellschaft könnte der gegenseitigen Offenheit abträglich sein, haben andere weniger Bedenken. Auch diese Frage ist Teil einer Diskussion in der Maurerei, wie sich die Tradition aus dem 17. Jahrhundert im dritten Jahrtausend weiterführen lässt. In der Zwischenzeit müssen aber auch Frauen nicht auf die Freimaurerei verzichten: Seit 2007 wird das Haus im Lindquartier mit einer eigenständig organisierten Frauenloge geteilt.

Am Sonntag, 8. März um 17 Uhr lädt die Loge Akazia zu einem Gratiskonzert der Winterthurer Symphoniker im Stadthaussaal. Platzreservation ist nicht möglich.