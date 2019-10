«Im Rugby braucht es alle, die Bulligen, die Flinken und die Kleinen»

Wie sind Sie zum Rugby gekommen?

Durch Zufall, wie so häufig. Ich bin ins Irish Pub Paddy’s hereinspaziert, und das sassen ein paar Jungs, ein paar Unterlagen auf dem Tisch und haben über Rugby diskutiert. Ich fragte nach und erfuhr: «Wir gründen gerade den Rugby Club Winterthur. Bist du dabei?» Und schon war ich drin. Das war vor zehn Jahren. Kennengelernt habe ich Rugby aber schon als Kind. Eigentlich bin ich fernsehfrei aufgewachsen. Nur bei den grossen Ski-Rennen machten meine Eltern eine Ausnahme. Der zweite der zwei Kanäle auf unserem Gerät war TF1, und dort lief auch Rugby.

Sie selber sind Captain in der 2. Mannschaft des Rugby Club Winterthur. Auf welcher Position?

Meistens spiele ich als Lock, das sind die Stürmer in der zweiten Reihe. Den Ball hat man als Lock eher selber selten. Ich diene vor allem dem Team zu, schirme den Ball ab und schaffe Schub nach vorne, so dass sich die Linie nach vorne verschieben kann. Mein Job ist es auch, beim Einwurf möglichst den Ball zu fangen oder wenigstens zu berühren. Dabei wird man von den Mitspielern hochgehoben.

«Rugby ist ein Kontaktsport, aber nicht verletzungsanfälliger als Fussball.»David Berger

Ihre schlimmste Verletzung?

Die Frage ist: Was ist eine Verletzung? Kratzer und Prellungen gehören dazu.

Wenn man spielunfähig wird.

Ich habe immer wieder Verspannungen im Rückenbereich. Meine Schulter spüre ich noch immer, weil mir vor ein paar Wochen ein Spieler aufs Kreuz gestanden ist. Dabei habe ich mich so sehr verspannt, dass sich die Schultermuskulatur verhärtet hat.

Immerhin: Blumenkohlohren haben Sie keine.

Nein. Ich bin zwar im Scrum, im Gedränge, wo es einem die Ohren abknicken und es Blutergüsse geben kann. Aber man kann sich ja mit einem Stirnband schützen.

«Beim Rugby gilt eine Devise besonders unbestritten: Es geht nur gemeinsam. Das Team ist alles.»

Rugby gilt als Sport für Hooligans, ausgeführt von Gentlemen. Aber es gibt auch grosse historische Rivalitäten, bei denen viel gedreckelt wurde, zum Beispiel zwischen Südafrika und Neuseeland. Was ist tatsächlich dran, an der Hart-aber-Fair-These?

Sie stimmt. Natürlich gibt es diese Rivalitäten zwischen den grossen Rugby-Nationen, gerade in der südlichen Hemisphäre. Und es gibt verschiedene Spielkulturen. In Frankreich wird dynamischer und dreckiger gespielt als in England. Aber am Ende ist und bleibt Rugby ein fairer Sport. Es wird nicht simuliert oder reklamiert. Was der Schiedsrichter sagt, das gilt. Das ist eine Frage des Respekts.

Ein fairer, aber auch sehr gefährlicher Sport, oder?

Das Bild hält sich hartnäckig. Und ehrlich gesagt, es nervt langsam ein bisschen. Klar, Rugby ist ein Kontaktsport, aber nicht verletzungsanfälliger als Fussball. Man muss gut trainieren, um stabil zu werden. Und auch beim Rugby ist die Technik entscheidend, beim Tacklen, beim Scrum, überall. Das Bild, dass beim Rugby sich bullige Männer auf einen Haufen schmeissen und hinten kullert der Ball raus, ist Quatsch. Der Sport ist recht komplett: athletisch, technisch und taktisch. Und er ist eine sehr gute Charakterschule...

...wie jeder Teamsport.

Ja, aber beim Rugby gilt eine Devise besonders unbestritten: Es geht nur gemeinsam. Das Team ist alles. Man hat man keine Chance, durch die Reihen von 15 gegnerischen Spielern zu pushen. Jeder arbeitet für jeden auf dem Feld. Und man zieht klare Grenzen. Auf dem Feld wird hart gekämpft, aber nach dem Spiel sitzt man zusammen, isst und trinkt etwas und plaudert ein bisschen. Die Heimmannschaft muss den Gast verpflegen, das ist ein ungeschriebenes Gesetz.

Die RCW-Spieler tun dies nach dem Spiel in einheitichem Anzug und Kravatte. Wieso denn das?

Das ist eine Tradition aus dem angelsächsischen Raum, die wir übernommen haben. Andere haben einen Trainer, wir tragen Anzug und Kravatte. Manche bei uns nehmen das ernster, andere weniger. Es schwingt durchaus mit eine gewisse Ironie mit bei unserer Garderobe.

So sieht es aus, wenn zwei der besten Rugbynationen aufeinander treffen.

Rituale, Traditionen, Disziplin und klare Regeln, die nicht hinterfragt werden: Wie passt das mit ihnen als Politiker zusammen? Im Gemeinderat politisieren Sie seit 14 Jahren für die AL, ganz links aussen.

Ja, aber auch dort halte ich mich an die Regeln und gehe, glaube ich, respektvoll mit allen im Rat um. Überhaupt finde ich es in der Politik, aber auch im Rugby besonders spannend, aus meiner Blase herauszukommen und mit Leuten aus allen Milieus und Kulturen zu diskutieren. So lernt man viel dazu. In meinem Team spiele ich mit einem Polizisten, aber auch mit Filous, die privat gerne einmal querschlagen.

Ab Oktober sind sie neuer Präsident des RCW. Wie geht es dem Verein?

Gut, wir sind in den ersten zehn Jahren sehr schnell gewachsen, haben zwei Herren-, ein Senioren-, ein Damen-Team und sogar eine kleine Jugend-Academy. Die erste Mannschaft ist sportlich auf Kurs und mischt in der Nationalliga B an der Spitze mit. Nur: Das Wachstum ist leider nicht sehr nachhaltig. Wir sind in die Breite, aber zu wenig in die Tiefe gewachsen. das. Die Gründergeneration wird mittelfristig auf dem Spielfeld kürzer treten. Diese Leute müssen wir als Aktive im Verein halten. Wir brauchen mehr Leute im Staff und in den Teams, vor allem mehr Frauen und Junioren.

Auch deshalb das Rugby-Public Viewing im Skillspark?

Ja, wir wollen Rugby bei den Jungen bekannter machen. Wissen Sie, wo die grösste Academy schweizweit ist? In Zug, wegen der vielen Expats aus den angelsächsischen Raum, die dort arbeiten. Wir werden versuchen, den Rugby auch in die Schulen zu tragen. Ich sehe da grosses Potenzial, denn es ist ein sehr integrativer Sport. Es es gibt für jeden eine Position, für die Athletischen, die Bulligen, die Grossen, aber auch die kleinen Flinken. Eine japanische Zeitung hat die Aufstellung einmal sehr schön mit Tieren illustriert: es gibt die Gorillas und Löwen, aber auch die Giraffen, Geparden und Warzenschweine auf dem Feld.

Welches Team feuern sie an der Rugby-WM an?

Ich bin eigentlich immer für den Underdog, in der Hoffnung auf ein spannendes Spiel. Aber fix für Georgien, und natürlich auch für England. Nach sechzehn Jahren muss der Pokal wieder zurück in die nördliche Hemisphäre.

Während der Rugby-WM in Japan: Public Viewing, jeweils Mittags im Skillspark.

Samstag, 5. 10: Rugby-Day mit drei Partien, ab 12 Uhr, Sportanlage Deutweg.

Mittwoch, 23.10, Schnuppertraining, Damen und Herren, 20.30 Uhr, Schützenwiese.

Samstag, 2.11, WM-Final im Paddy O’Brien’s, 10 Uhr, zwei Partien, Deutweg.