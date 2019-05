Im Untergrund auf der Spur eines Geheimnisses

Über 16000 Personen haben in den letzten zwei Jahren die ersten zwei Spiele des Geheimgang 188 absolviert. Nun haben die beiden Gründer Cédric Holenstein und Miro Hintermüller ein neues Spiel entwickelt. Es heisst «Das Geheimnis der Mine». Ort des Geschehens ist ein stillgelegtes Bergwerk. Laut Hintermüller hat man dieses Spiel bewusst auch für Anfänger entwickelt. «Unser Ziel ist es, dass die Leute ein Erfolgserlebnis haben.» Das neue Spiel sei deshalb etwas einfacher als die beiden bestehenden Spiele «Auf Sherlocks Spuren» und «Sonderkommando Meteor».

In eine Geschichte versetzen

Wie bei den ersten Spielen wird auch im neuen eine Geschichte erzählt. «Wir wollen keine zufällig aneinander gereihten Rätsel präsentieren. Auch geht es nicht nur darum, aus einem Raum zu entkommen. Vielmehr sollen die Besucherinnen und Besucher eine Geschichte erleben», sagt Hintermüller.

«Der Landbote» konnte das neue Spiel vorab testen. Die Testgruppe bestand aus drei Erwachsenen und drei Kindern (15, 14 und 12 Jahre alt). Zu viel verraten sei an dieser Stelle natürlich nicht. Aber was sofort auffällt, ist die liebevoll hergerichtete, authentische Kulisse. Die Teilnehmenden wähnen sich zu Beginn tatsächlich in einem stillgelegten Bergwerk. Sie erleben die Geschichte von Alex, deren Vater einst in dieser Mine gearbeitet hat und seit einem Unglück verschollen ist. Es gilt, mehr über das Unglück herauszufinden.

Eine Stunde Zeit

Im Untergrund ist es dunkel, zum Glück sind alle mit Stirnlampen ausgerüstet. Schnell wird klar, dass es zuerst darum geht, den alten Stromgenerator in der Mine wieder zum Laufen zu bringen. Und schon geht es los mit Rätseln. Ein paar Hinweise gibt es von einem ehemaligen Minenarbeiter (siehe Bild), doch ansonsten ist die Gruppe auf sich gestellt. Zahlreiche Rätsel, mal kniffliger mal einfacher, führen immer weiter, bis die Gruppe zum Schluss dem Geheimnis der Mine auf die Spur kommt – sofern sie es schafft, alle Aufgaben innert einer Stunde zu lösen.

Der Testgruppe ist das gelungen. Fazit: Das Spiel ist nicht so schwierig wie andere Fluchtspiele. Aber es bietet eine lässige Geschichte in schön gestalteten Räumen und wartet mit verschiedenen Special Effects auf.

Hunderte Meter Kabel

Laut den Gründern ist dies denn auch das bisher technischste Spiel. «Unter den Felswänden verlaufen mehrere Hundert Meter Kabel. Dank diesen kann das Team geheime Türen, Lichter und verborgene Gänge ansteuern», sagt Holenstein.

Das Ziel, auch weniger erfahrene Spieler oder Familien mit etwas älteren Kindern für das grosse Rätseln zu gewinnen, haben die Gründer erreicht. Es hat allen Spass gemacht und selbst die Jüngsten konnten sich einbringen und zur Lösung beitragen. Tatsächlich eingesperrt ist die Gruppe bei diesem Spiel übrigens nie. Notausgänge sind stets offen und erreichbar.

Das neue Spiel wird am Samstag 25. Mai eröffnet und kann bereits online unter geheimgang.ch gebucht werden. Möglich sind zwei bis sechs Teilnehmende, je nach Gruppengrösse kostet ein Spiel zwischen 100 und 180 Franken.

Das Team von Geheimgang 188 weiht «Das Geheimnis der Mine» mit einem kleinen Fest am Samstag 25. Mai offiziell ein. Von 12 bis 18 Uhr können Interessierte auf ein Bier vorbei kommen und einen Blick in die Spielräume werfen. (Landbote)