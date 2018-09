Im nächsten Sommer spielbereit

Seit Mai dieses Jahres ist klar, dass die Nachbarn, die gegen den Abenteuerspielplatz rekurriert hatten, ihre Niederlage vor Baurekursgericht akzeptieren. Für den Trägerverein «Abenteuerplatz Winterthur» bedeutete dies den Startschuss.

Er arbeitet nun unter Hochdruck am Projekt. «Derzeit holen wir Offerten bei Handwerkern ein, sodass wir im November oder spätestens Dezember mit dem Bau beginnen können», sagt Vereinspräsidentin Sandra Brülisauer.

Allerdings ist die Finanzierung des Spielplatzes noch nicht vollends gesichert. Die Stadt zahlt zwar einen Beitrag von 420 000 Franken aus dem Luciak-Weilenmann-Fonds an das Projekt, 300 000 Franken für den Bau, 120 000 für den Betrieb. Doch laut Brülisauer reicht das Geld aus dem Fonds nur für das Allernötigste: «Daraus werden die Geländemodellierung, der Zaun, Pflanzen oder Sand bezahlt.» Was an Gebäuden noch nötig sei, etwa die WC-Anlagen oder ein Werkzeuglager, müsse der Verein selber finanzieren.

Crowdfunding geplant

Bereits habe man diverse Stiftungen angeschrieben und Handwerker angefragt, ob sie bereit wären, beispielsweise mit Lernenden am Projekt mitzuarbeiten. So seien bislang rund 40 000 Franken zusammengekommen, sagt Brülisauer. Einen grossen Beitrag leiste etwa die landwirtschaftliche Schule Strickhof. Ein Crowdfunding im Februar soll weitere Mittel einbringen.

Bis zur Eröffnung wird es noch eine Weile dauern. «Wir kommen eher langsam voran, weil wir viel mit Freiwilligen arbeiten. Doch wir rechnen damit, dass der Platz im Juni fertig ist», sagt Brülisauer. Ab dann soll der Spielplatz an drei Nachmittagen offen sein, zumindest im Sommer.

Im Winter ist der Betrieb vorerst nur am Mittwochnachmittag geplant. Daneben soll der Spielplatz tagsüber auch von Schulklassen, einer Spielgruppe genutzt werden. Überdies seien während vier Wochen Ferienprogramm-Aktivitäten eingereichnet.

Betrieb zwei Jahre gesichert

Der Betrieb des betreuten Spielplatzes ist dank Geldern aus dem Luciak-Weilenmann-Fonds zwei Jahre lang gesichert. Vorgesehen ist, dass er sich danach durch Einnahmen, Spenden und Projektbeiträge städtischer Stellen finanziert. Zudem sollen Familien, die den Spielplatz regelmässig besuchen, rund 90 Franken Mitgliederbeitrag zahlen.

Verabschiedet hat sich der Verein von der Idee, den Spielplatz an Wochenenden oder abends auch fremdzuvermieten. Das Baurekursgericht hatte in seinem Entscheid festehalten, die Initianten und die Stadt müssten in diesem Punkt nochmals über die Bücher, es brauche ein detailliertes Nutzungskonzept.

«Wir haben uns aber entschieden, ganz auf Vermietungen zu verzichten, auch als Entgegenkommen an die Nachbarn», sagt Brülisauer. Zudem habe man eingewilligt, dass nur zu bestimmten Zeiten auf dem Spielplatz mit Nägeln und Hammer gewerkelt werden dürfe, damit der Lärm nicht zu stark störe.

Der Trägerverein sucht noch Freiwillige, die beim Aufbau des Platzes mithelfen wollen. Infos dazu gibt es im Newsletter, der sich unter platz-winti.ch abonnieren lässt. (Der Landbote)