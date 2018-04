In der Klemme zwischen Anspruch und Realität

«Reichen Sie mir bitte noch das Hemd und das Liibli, damit ich ein bisschen eine Gattung mache», sagt der 88-jährige Mann, während er sich im Bett aufsetzt. Sein Atem pfeift.

Die Spitex-Mitarbeiterin Margrit Hilpertshauser reicht ihm die Kleider. Zweimal pro Tag schaut jemand vom Team der Spitex Oberwinterthur in seiner Alterswohnung vorbei, für die Intimpflege und um die Stützstrümpfe anzuziehen.

Im Kopf ist der Rentner noch völlig klar, er sieht und hört nur nicht mehr so gut. Auf dem Tisch in der Einzimmerwohnung liegen zwei grosse Lupen, Zeitungsartikel, eine Agenda und Pralinen.

Die Journalistin heisst er willkommen: «Sie können sich an meinen schönen Schreibtisch setzen, in meiner Bibliothek schnoiggen oder sich meine Bilder ansehen.» Und: «Wenn Sie die Storen öffnen, sehen Sie meine wunderschöne Aussicht.»

Möglichst lange zu Hause

Heute sollen und wollen ältere Menschen so lange wie möglich selbstbestimmt in der eigenen Wohnung leben. Damit ist die Nachfrage nach ambulanter Pflege, also nach der Spitex gestiegen.

«Das medizinische Wissen ist teilweise nach fünf Jahren bereits veraltet»



Bis vor wenigen Jahren hiess es noch, man sollte früh in ein Heim einziehen, um sich dort ein soziales Netz aufzubauen. Mit dem Gesinnungswandel haben die Spitexorganisationen heute deutlich mehr zu tun.

Bemerkbar macht sich auch, dass die Spitäler Patienten früher nach Hause entlassen. Von den Mitarbeitern wird zunehmend mehr medizinische Fachkompetenz erwartet. «Und das Wissen ist teilweise nach fünf Jahren bereits veraltet», sagt Hilpertshauser.

Als Beispiel nennt sie die Herzschwäche. Lange galt zu viel Salz als schlecht für das Herz. «Heute weiss man, dass zu wenig Salz dem Herzen mehr schadet, als zu viel», sagt sie. Die Aufgabe der Spitex bestehe nicht nur in der Pflege, sondern auch darin, die Menschen von neuen Erkenntnissen zu überzeugen.

Aktuell legt die Spitex Winterthur einen Schwerpunkt auf den Umgang mit Angehörigen. Dieses Thema sei in ihrer Arbeit lange zu wenig beachtet worden. «Dabei ist es zentral, dass man als Spitex-Mitarbeiterin einen Draht zu den Angehörigen findet.»

Zum Beispiel, wenn es darum geht, dass der Klient, wie Patienten in der Spitex heissen, seine Medikamente einnimmt. «Ist eine Angehörige nicht überzeugt davon, dann nimmt auch der Klient die Medis nicht.» Natürlich könne auch der Klient selber nicht überzeugt sein von der Einnahme.

Eine Pille wie die andere

Ein anderes Thema, das sie gerne angehen möchte, sei die psychiatrische Pflege, sagt Hilpertshauser. Die Spitex muss jede Leistung gemäss Katalog der Krankenkasse angeben und abrechnen. «Kurze Gespräche gehören dazu.» «Wir müssen ja das Vertrauen der Klienten haben, das geht nicht, wenn wir uns nicht auf die Menschen einlassen.» Aber die Zeiten seien natürlich knapp.

Um halb Zehn trifft Hilpertshauser bei der dritten Klientin ein. Sie sitzt in ihrer Zweizimmerwohnung am Fenster und strickt. «Das erste Mal seit Wochen», sagt sie. «Meine Finger machen nicht mehr mit, ich lasse alles fallen.» Hilpertshauser kontrolliert die Pillen.

«Wir müssen das Vertrauen der Klienten haben»



Sie liegen in sieben Schächtelchen, sortiert nach Wochentagen und Tageszeiten. Weil sie schon aus der Packung gedrückt wurden und zum Teil sehr ähnlich aussehen, ist es für die Spitex-Mitarbeiterin schwierig, die Pillen auseinanderzuhalten.

«Am einfachsten sind die Originalmedikamente, die haben verschiedene Farben und oft eine Bezeichnung eingestanzt.» Die Generika hingegen seien oft weiss und nicht markiert. Hilpertshauser braucht doppelt so lange, wie für eine sonstige Medikamenten kontrolle. «Die Krankenkasse hat deswegen auch schon reklamiert», sagt sie. «Eigentlich könnte man die Pillen schon sortiert bei der Apotheke bestellen.» Die Spitex Winterthur prüfe gerade eine solche Auslagerung.

Ein Sohn ist keine Tochter

Währenddessen erzählt die 88-jährige Frau, dass sie schon seit acht Jahren in dieser Wohnung lebe und «Glück gehabt hat mit den guten Spitex-Leuten». In wenigen Tagen zieht sie in eine kleinere Alterswohnung um, wo ihr das Kochen und Waschen abgenommen wird.

«Das entlastet auch meine Kinder.» Ihre Tochter, die in der Westschweiz lebt, besuche sie alle zwei Wochen. Und der Sohn? «Der wohnt eine Viertelstunde entfernt – aber er ist halt keine Tochter», sagt die Frau und lacht.

«Wir Spitex- Mitarbeiter müssen im Büro und zwischen den Besuchen auf Zack sein, bei den Klienten dann aber sofort mehrere Gänge runterschalten», sagt Hilpertshauser. Das sei nicht einfach. Sie selber mag aber diesen Alltag, mit dem Fahrrad an der frischen Luft sein, die Begegnungen mit den Menschen, und dann wieder im Büro die administrativen Arbeiten erledigen.

Bei der 40-Jährigen gehört auch Konzeptarbeit dazu. Sie hat in Basel einen Master in Pflegewissenschaft gemacht. Neben dem 50-Prozent-Pensum in der Spitex Oberwinterthur gibt sie Weiterbildungskurse.

Alles minutiös dokumentiert

Die Dokumentation der Besuche machen die Spitex-Mitarbeiter auf einem Handy, das sie nur für die Arbeit benutzen. Kommen sie bei einem Klienten an, schreiben sie die Wegzeit auf, dann checken sie im selben Gerät, was bei den letzten Besuchen bei dieser Person passiert ist und welche Leistungen an diesem Tag anfallen. «Je besser wir dokumentieren, desto einfacher macht das unsere Arbeit», sagt Hilpertshauser.

«Für Mitarbeiterinnen, die sich nicht an Computerarbeit gewöhnt sind oder die nicht gern schreiben, ist es mühsamer geworden.»



Die Spitex arbeitet seit drei Jahren für die Planung und Dokumentation mit diesem Gerät. Vorher hatten die Mitarbeiter alle Berichte von Hand geschrieben. Das Gerät erleichtere die Arbeit, sagt Hilpertshauser. «Aber ich arbeite auch seit jeher mit dem Computer, für Mitarbeiterinnen, die sich nicht an Computerarbeit gewöhnt sind oder die nicht gern schreiben, ist es mit diesem Gerät und den strengeren Beleg-Anforderungen der Krankenkassen schon mühsamer geworden.»

Der 88-jährige, an dessen schönen Schreibtisch sich die Journalistin setzen durfte, hat die Spitex-Mitarbeiterin an diesem Morgen an jeden einzelnen Schritt erinnert, der noch getan werden sollte. «Jetzt noch die Augentropfen», sagte er etwa. Und beim Abschied: «Als Kind war der Landbote für mich der Sandbote, wegen des komischen Schnörkels am Anfang des Wortes.»

(Der Landbote)