Smash, Topspin, Slice, Links- oder Rechtsdrall: Die Rede ist nicht etwa von Roger Federer und seinem ausgeprägten Ballgefühl, sondern vielmehr von Tischtennismaschinen, welche die Studierenden der School of Engineering der ZHAW im Zentrum für Produkt- und Prozessentwicklung (ZPP) realisiert haben. «Im Innovationssemester stellen wir unseren Studenten jedes Jahr eine neue Aufgabe, letztes Jahr war es eine Eieraufschlag- und Eiertrennmaschine», sagt Adrian Fassbind.

Er ist Dozent für Produkteentwicklung am ZPP. Insgesamt 30 Teams erhielten Anfang dieses Semesters von den Dozierenden die Aufgabe, eine funktionsfähige Tischtennismaschine zu entwickeln, die dem Übenden die Bälle entsprechend der eingestellten Vorgaben zuspielt und somit ein intensives Training ohne Trainer oder Partner ermöglicht.

Die Teams mussten sich auf Grund einer Marktanalyse selber positionieren und dann im Sinne eines Vorprojekts einen Prototypen entwickeln, welcher vom Endkunden in Serie produziert werden könnte. Tischtennismaschinen gibt es bereits auf dem Markt, doch Aufgabe der Studierenden war es, Eigenes zu entwickeln und allenfalls Marktlücken zu entdecken.

Bis zu 170 Bälle pro Minute

In zehnminütigen Vorträgen stellten die einzelnen Teams, bestehend aus einem Projekt- und Produktionsleiter sowie einem Programmierer, ihre Ping-Pong-Maschinen respektive ihre Semesterarbeiten vor. «Obwohl alle Teams die gleichen Vorgaben hatten, sind sehr unterschiedliche Prototypen entstanden», sagt Adrian Fassbind.

Er wie auch Zentrumsleiter Adrian Burri sind nach einer ersten Begutachtung der Meinung, dass alle Maschinen den gestellten Anforderungen entsprechen. «In der Konstruktion gibt es selten richtig oder falsch, sondern verschiedene Lösungsansätze», sagt Fassbind.

Die vorgestellten Trainingsmaschinen sind für Anfänger bis Profis konzipiert. Sie können bis zu 170 Bälle pro Minute abschiessen, die meistens im avisierten Feld landen. Der Neigungswinkel sowie die Schussarten können individuell eingestellt werden. Die Gewichte der Geräte variieren von einem bis zu 27 Kilogramm.

Ein Team stellte ein Leichtgewicht von Maschine vor, das mittels Steckelementen selber zusammengebaut und somit gut transportiert werden kann. «Unsere Idee ist es, dass bereits ein zehnjähriges Kind die Maschine aufbauen und bedienen kann», erklärt die zuständige Projektleiterin. Alle Prototypen können über eine einfache Steuerung betrieben werden. Ziel wäre es, in der Seriekonstruktion die Tischtennistrainer mittels einer App oder einem Touchscreen Display zu bedienen.

Witzige Filme

Obwohl alle Maschinen begeisterten, war von den Studierenden durchs Band zu hören: «Die Konstruktion mit Holzfaserplatten hatte ihre Tücken.» So löste sich zum Beispiel der Heissleim. Bei einer Serienproduktion in Kunststoff oder anderem Material sollten solche Probleme nicht vorkommen. Auch die Ballzufuhr und Rückführung waren ein Thema.

Ein Team hat hierfür einen Schlauch vorgesehen, welcher die in einem Netz aufgefangenen Bälle zum Magazin zurückführt. Gelächter aus dem Publikum war zu hören, wenn ein Ball nach dem Abschuss das Spielfeld verfehlte und auf dem Boden landete. Oder aber wenn die Ballausgabe verklemmt war und ein Student nachhelfen musste.

Ein Team liess zur Freude aller am Schluss seiner Präsentation eine Tischbombe, gefüllt mit Ping-Pong-Bällen, knallen. Die Stimmung unter den Studierenden war sehr entspannt. Auch die kurzen Filme, die von den Teams gezeigt wurden, wiesen viele witzige Sequenzen auf. So ist zum Beispiel eine Studentin zu sehen, die sich zuerst mit Yoga entspannt, bevor sie als Projektleiterin ihre männlichen Kollegen zu Höchstleistungen anspornt.

Oder aber ein Student, der ein Teil falsch zusammenschraubt und wieder von vorne anfangen muss. Dadurch, dass die Filme im Zeitraffer gedreht und mit witziger Musik untermalt sind, ist nur schon dieser Teil der Präsentation ein Leckerbissen.

Begehrte Absolventen

Die (theoretischen) Verkaufspreise der Maschinen wurden im Bereich von 250 bis 800 Schweizer Franken angesetzt. «Dass sie dann auch tatsächlich auf den Markt kommen und produziert werden, ist eher unwahrscheinlich», sagt Adrian Fassbind. «Solche Projekte dienen in der Regel als Übung und Werbung für unsere Ausbildung.»

Die besten Semesterarbeiten werden an der Konferenz «Zukunft des Maschinenbaus in der Schweiz» am 30. Januar 2018 in Winterthur gezeigt. „Wir Dozierenden vom ZPP werden etwa vier Semesterarbeiten anhand der Präsentation und der technischen Lösung prämieren», sagt Adrian Fassbind.

Die School of Engineering der ZHAW nimmt im Studiengang Allgemeine Maschinentechnik jedes Jahr rund 100 Studenten auf. Voraussetzung hierfür ist idealerweise eine abgeschlossene Lehre als Polymechaniker, Konstrukteur oder einem verwandten Beruf mit technischer Berufsmatur oder aber eine Matur mit Praktikum im technischen Bereich. «Unsere Studenten finden nach der Ausbildung problemlos einen Job», sagt Fassbind. Rund 75 Prozent arbeiten danach als Produktentwickler.

(Der Landbote)