Infizierte Frau liegt auf Isolierzimmer – Chefarzt appelliert an Bevölkerung

Bis anhin wurden am KSW bereits recht viele Corona-Verdachtsfälle abgeklärt. Allerdings waren alle Testresultate bisher negativ. Gibt es inzwischen auch schon einen bestätigten Fall?

Urs Karrer: Ja, den gibt es. Wir haben eine Patientin, die seit Montag im KSW hospitalisiert ist und bei der wir seit Dienstag wissen, dass sie mit dem Coronavirus infiziert ist. Angesichts der gegenwärtigen Entwicklung war es letztlich nur eine Frage der Zeit, bis auch wir den ersten bestätigten Fall haben werden.

Wo hat sich die Patientin angesteckt?

Die Patientin hat einen indirekten Kontakt zu einem bereits bestätigten Fall im Kanton Zürich gehabt. Und bei diesem bestätigten Fall gibt es wiederum einen direkten Bezug zu Norditalien.

Wie geht es der Frau nun?

Es geht ihr so weit gut. Sie ist stabil. Die Krankheit zeigt bei ihr einen milden Verlauf. Sie hat keine Vorerkrankung.

Wie lange wird die erkrankte Frau noch im Isolierzimmer des KSW stationiert bleiben?

Gemäss heutiger Information des kantonsärztlichen Dienstes dürfen wir neu auch infizierte Patienten mit milder Erkrankung unter Einhaltung bestimmter Regeln zu Hause isolieren. Voraussichtlich kann die Patientin morgen entlassen werden, falls gewisse Voraussetzungen erfüllt sind.

«Melden Sie sich bei einem Coronavirus-Verdacht zuerst beim Ärztefon: 0800 33 66 55.»Urs Karrer, Chefarzt

der Medizinischen Poliklinik

am Kantonsspital Winterthur

Wie gross ist das Risiko, dass Sie selber oder andere medizinische Mitarbeitende am KSW angesteckt werden?

Wir wissen, wie man sich schützen muss, und verhalten uns auch danach. Deshalb ist das Risiko, dass wir uns über Patienten anstecken könnten, bei denen wir wissen, dass sie mit dem Coronavirus infiziert sind, eher gering. Heikler für uns sind Patienten, die wegen eines anderen Problems ins KSW kommen und dann im Verlauf Erkältungssymptome entwickeln. Dort sind nicht von Anfang an alle notwendigen Schutzvorkehrungen in Kraft.

Inwieweit raubt Ihnen das Coronavirus derzeit den Schlaf, Herr Karrer?

Im Moment raubt es mir den Schlaf nicht. Ich habe zwar mehr zu tun als normalerweise, dennoch kann ich gut abschalten.

Wie viele Überstunden leisten Sie?

Im Normalfall habe ich eine 50- bis 55-Stunden-Woche. Das klingt zwar nach viel, ist aber für einen Kadermitarbeiter üblich. Jetzt kommen aber wegen des Coronavirus pro Tag nochmals etwa drei Stunden dazu.

Demnach dürften wohl im Moment auch viele andere Personen im Spitaldienst Überstunden leisten.

Das ist davon abhängig, wer in welchem Bereich arbeitet. Aber es gibt sicher Abteilungen, die derzeit extrem gefordert sind. Deshalb ist es wichtig, dass wir trotz der ausserordentlichen Lage genügend Pausen machen und uns erholen können. Denn die wichtigste Ressource, die wir in den kommenden Wochen und Monaten brauchen, wird ein gesundes und motiviertes Spitalpersonal sein. Menschen also, die trotz grosser Belastung in der Lage sind, ihr Bestes zu geben.

«Beim Spitaleingang wird demnächst eine Person stehen und fragen: Sind Sie da wegen des Coronavirus oder wegen etwas anderem?»Urs Karrer

Welche Bereiche spüren den Druck momentan besonders?

Vor allem jene Personen, die im Bereich Spitalhygiene arbeiten. Diese Mitarbeitenden haben in den letzten Wochen sehr viel Vorarbeit geleistet, um auf die Welle von Coronavirus-Patienten vorbereitet zu sein. Dabei ging es nicht zuletzt auch darum, das Spitalpersonal zu schulen und unzählige spitalinterne Fragen zu beantworten. Eine hohe Belastung erlebt derzeit auch das Team auf der Notfallstation. Dieser Bereich war bis anhin schon sehr gut frequentiert. Jetzt kommt aber noch die Belastung durch das Coronavirus hinzu. Der Zusatzaufwand liegt sicher bei etwa 20 bis 30 Prozent, wenn nicht mehr.

Man kann sich theoretisch ja auch im Notfall des KSW mit dem Coronavirus anstecken. Ist es denn überhaupt sinnvoll, wenn man sich mit einem Corona-Verdacht ins Notfallwartezimmer des KSW setzt?

Nein. Wir empfehlen ohnehin, bei einem konkreten Coronavirus-Verdacht sich zuerst beim Ärztefon des Kantons Zürich zu melden, Tel. 0800 33 66 55. Denn wir werden derzeit mit Anrufen überflutet. Wir erhalten am KSW jede Stunde zwischen fünf und zehn Anrufe zum Coronavirus und machen pro Tag bis zu zwanzig Abklärungen bei Personen, die als Verdachtsfälle gelten. Trotzdem sei es hier noch einmal gesagt: Es besteht kein Grund zur Panik. Denn in den allermeisten Fällen ist der Krankheitsverlauf beim Coronavirus mild. Schwere Fälle sieht man vor allem bei älteren Menschen mit einer Vorerkrankung. Die Sterblichkeitsrate ist beim Coronavirus allerdings insgesamt höher als beim saisonalen Grippevirus.

Inwieweit ist das KSW auf eine starke Verbreitung der Viruserkrankung vorbereitet?

Grundsätzlich sind wir sehr gut vorbereitet. Es spielt für uns als Gesundheitsinstitution aber natürlich eine entscheidende Rolle, ob in den nächsten vier Wochen zwanzig Prozent der Bevölkerung erkrankt oder ob sich die Zahl der erkrankten Personen über die nächsten vier bis fünf Monate verteilt. Sollte sich das Virus sehr rasch ausbreiten, dann ist mindestens so viel von unserem Personal ebenfalls krank. Und diese Mitarbeitenden fehlen dann, um die schweren Fälle zu betreuen. Ich bin überzeugt, dass in den kommenden Wochen die Zahl der leichten Corona-Fälle stark zunehmen wird. Und zwar stärker als bei einer Grippewelle. Damit werden wir es auch mit schwerer erkrankten Patienten zu tun bekommen.

Was tun Sie konkret, damit künftig mögliche Coronavirus-Fälle nicht mit den anderen Notfallpatienten am KSW in Kontakt kommen?

Wir haben in den letzten Tagen neben dem Spital eine entsprechende Infrastruktur auf die Beine gestellt, die uns eine Trennung der «normalen» Notfälle von den Coronavirus-Patienten ermöglich. Dort gibt es einen sogenannten Abklärungspavillon. Allfällige Corona-Verdachtsfälle werden auf diesem Gelände durchgeschleust, befragt und untersucht. Dies alles geschieht, bevor sie den Innenbereich des Spitals betreten. Konkret heisst das, dass beim Spitaleingang demnächst jemand stehen wird, der die nachfolgenden Fragen stellt: «Sind Sie da wegen des Coronavirus oder wegen etwas anderem? Haben Sie im Moment Symptome?» Wer wegen des Coronavirus da ist und Symptome aufweist, wird dann in den Abklärungspavillon weitergeleitet. Dort wird unter anderem ein Abstrich gemacht. Falls es sich um eine milde Erkrankung mit Erkältungssymptomen handelt, werden die Leute nach Hause geschickt und verbringen dort einige Stunden in Quarantäne, bis das Resultat feststeht.

Wann wird der Abklärungspavillon in Betrieb genommen?

Wir werden den Pavillon am Donnerstag ein erstes Mal testen und hoffen, dass wir ihn dann bereits am Freitag in Betrieb nehmen können.