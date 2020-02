Instrumentenkunde zum Anfassen und Ausprobieren

In diesem Jahr erhalten rund 500 Klassen Besuch von der Jugendmusikschule Winterthur und Umgebung. Die Lehrpersonen der Musikschule sind im Rahmen des 50-Jahr-Jubiläums 30 Wochen lang unterwegs.

An diesem Morgen sitzen die Schülerinnen und Schüler der Klasse 1B der Primarschule Gutschick auf ihren Stühlen in einem Kreis. Vorne in der Mitte steht Susann Landert, Musiklehrerin der Jugendmusikschule. Sie stellt den Kindern das Fagott vor. Viele von ihnen sehen das lange, dunkle Instrument mit silbrigen Klappen zum ersten Mal.

Einige Schülerinnen und Schüler kennen das Lied, das Landert ihnen zu Beginn vorspielt und singen mit: «De Früelig isch bald da». Auf Landerts Frage, ob das Instrument eher hohe oder tiefe Töne mache, rufen die Kinder einstimmig: «Tief!». Landert erklärt der Klasse, dass Fagott übersetzt Bündel heisse. Das Instrument bestehe denn auch aus einem langen gebogenen Holzrohr. «Stellt euch mal vor: Ungefaltet hätte ich keine Chance, das Fagott mit dem Bus hierher zu bringen», sagt Landert.

Verbindung über die Musik

Lukas Hering, Leiter der Jugendmusikschule erklärt, das Ziel der Schulbesuche sei, Kinder in Kontakt mit Musik zu bringen. Er sagt: «Musik schafft einen Ausgleich zu all den kopflastigen Schulfächern und hilft, das Hirn für komplizierte Aufgaben zu aktivieren.» Ausserdem helfe das Musizieren den Kindern, ihre Wahrnehmung zu stärken, und sich selbst und anderen wieder aufmerksamer zuzuhören.

Leiter der Jugendmusikschule Winterthur und Umgebung

Nicht zu unterschätzen sei der emotionale Aspekt der Musik. Landert erzählt: «Erst kürzlich hat einer meiner Schüler mitten während der Lektion plötzlich mit dem Spielen aufgehört. Er hatte Freudentränen in den Augen und erklärte mir, wie schön er das Musizieren fände.» Hering sagt: «Die emotionale Bindung eines Schülers zur Lehrperson ist meist sehr gross. Allein, dass sich eine Lehrperson eine Stunde lang auf ein Kind fokussiert, ist wertvoll.»

Hering sieht in der Musik ein verbindendes Element. Das gemeinsame Musizieren könne den Zusammenhalt einer Klasse oder im Schulhaus stärken. Einmal habe er beispielsweise erlebt, wie ein auffälliger Schüler beim Trommeln völlig aufblühte. «Für einmal musste er nicht laut sein. Die Kommunikation lief ohne Worte ab.»

Instrumentenvorstellungen an den Primarschulen haben die drei Musikschulen in Winterthur laut Hering früher regelmässig durchgeführt. Er bedauert, dass dieses Angebot vor ungefähr sieben Jahren aus Budgetgründen gestrichen wurde.

Ob ein Kind beginne, ein Instrument zu lernen, hänge auch stark davon ab, ob seine Eltern ihm Freude an der Musik vermittelten. Hering sagt: «Wir wollen einen breiten Zugang zur Musik ermöglichen.» Heute führen die Jugendmusikschulen in jeder ihrer vier Regionen einmal jährlich einen grösseren Anlass durch, an dem sie verschiedene Instrumente vorstellt.

Ansturm aufs Fagott

Im Schulzimmer führt Landert der Klasse vor, wie es klingt, wenn sie alle Klappen des Fagotts zuhält. Der tiefe Klang erinnert an ein Schiffshorn. Ganz anders klingt es, als Landert den Kindern je ein Mundstück verteilt. Alle pusten kräftig rein und erzeugen ein lautes «Trööt, trööt». Eine Schülerin verzieht das Gesicht und drückt sich ihre Hände auf die Ohren.

Landert verpackt die Vorstellung des Fagotts in eine Geschichte über drei Hühner und einen König. Für jede Figur hat sie sich eine eigene Melodie ausgedacht, beim Huhn mit den gepunkteten Federn beispielsweise spielt Landert kurze Töne. Eine Schülerin nimmt einen Stift aus ihrem Etui und schwingt ihn vergnügt im Takt.

Neben dem eigenen Fagott hat Landert auch ein kleineres für Kinder mitgebracht. «Jetzt kann jedes Kind nach vorne kommen und einmal das Fagott ausprobieren.» Kaum hat Landert diesen Satz beendet, rennen alle zu ihr.