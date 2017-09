Integrierte Werbetour in Japan

Winterthur geht in Japan wieder auf Werbereise. Nächste Woche wird das «House of Winterthur» an einer Industriemesse in Kobe und an einem Botschaftsempfang in Tokio die Vorzüge Winterthurs anpreisen. Danach wird im Rahmen einer Kunstausstellung des Duos ChrisPierre Labüsch und des Druckgrafikers Georges Wenger die Region Winterthur präsentiert, wie das House of Winterthur heute mitteilte. Nach einer Reise im Herbst 2015 ist dies der zweite Ausflug nach Japan in der jüngeren Vergangenheit.

«Mit dieser Reise führen wir unsere Aktivitäten in Japan fort», sagt Michael Domeisen, Geschäftsführer des House of Winterthur. Hauptziel sei die Ansiedlung von japanischen Unternehmen in Winterthur. «Erstmals gehen wir aber nach unserem neuen integrierten Konzept vor und bewerben gleichzeitig auch den Tourismus.» Wie in einer Medienmitteilung steht, will man so die Stärken des Standortes in seinem Gesamtkontext präsentieren.

Warum ist schon wieder Japan das Ziel? «Japan ist darum interessant, weil sich die dortigen Firmen internationaler aufstellen müssen», erklärt Domeisen. «Viele suchen nach einer Möglichkeit, eine Verbindung nach Europa zu knüpfen. Zudem sind viele japanische Unternehmen technologieorientiert. Das passt zum Standort Winterthur.» Besonders in Japan werde es auch geschätzt, wenn man sich langfristig engagiere, darum lohne es sich, mehrfach hinzureisen.

Eingefädelt vom Künstlerduo Labüsch

In der Winterthurer Kulturszene sorgte im Vorfeld der Reise für Erstaunen, dass das House of Winterthur ausgerechnet zusammen mit dem Industrie-Kunst-Duo Labüsch auf diese Reise geht. Die Künstler sind umstritten, unter anderem weil sie 2014 auf dem Merkurplatz eine Uhren-Turm-Skulptur aufstellen durften. «Diese Japan-Reise geht auf die Initiative des Künstlerduos Labüsch zurück», erklärt Domeisen. Sie hätten im Herbst 2016 das House of Winterthur angesprochen. Er sieht die Gelegenheit als Chance: «Die Reise passt genau in unser Konzept und ist für uns eine wunderbare Möglichkeit, die Kontakte nach Japan weiter zu pflegen.»

Chris Labüsch erklärt: «Der Künstler Akihiko Iwanami hat uns angefragt, ob wir Interesse an zwei Ausstellungen jetzt im Kanaya Museum in Futtsu und 2019 im Ueno Royal Museum in Tokio hätten. Daraufhin haben wir Sponsoren für die Reise gesucht und auch die Standortförderung angefragt.» Den Kontakt zum zweiten Künstler Georges Wenger habe die Kunstvermittlerin Lucia Cavegn hergestellt. «Iwanami hat gewünscht, dass ein zweiter Künstler dabei ist, um den Kulturaustausch breiter zu gestalten.» An der Ausstellung nehmen von japanischer Seite auch mehrere Künstler teil.

Für die Möglichkeit, an den beiden Kunstausstellungen auf die Region Winterthur hinzuweisen, bezahlt das House of Winterthur den Labüschs als Organisatoren Geld. Den genauen Betrag will niemand nennen. Domeisen beziffert die Gesamtkosten der Reise auf «rund 15 000 Franken». Die Hälfte davon übernehme der Kanton, den Empfang in der Botschaft bezahle der Bund. Für das House of Winterthur bleibt also ein Betrag von 7500 Franken.

Kleines Museum in Futtsu

Wie gross der Werbeeffekt der Infotafeln in der Kunstausstellung im Kanaya Art Museum in Futtsu ist, ist schwer abzuschätzen. Futtsu ist eine kleine Stadt mit 45 000 Einwohnern ausserhalb von Tokio. Das Kanaya Art Museum ist laut der Internetplattform Tripadvisor die Sehenswürdigkeit Nummer 12 in der Ortschaft, auf Rang 1 der Touristenziele in Futtsu liegt eine Farm mit Streichelzoo.

«Das Museum in Futtsu ist sicherlich keines der Top-Häuser in Japan», gibt Domeisen zu. Zur Abmachung dazu gehört aber auch, dass die Präsentation 2019 auch an besserer Adresse gezigt wird: «Die zweite Ausstellung wird 2019 im Ueno Royal Museum stattfinden, das mitten in Tokio liegt.»

Hauptziel Botschaftsempfang

Für Domeisen ist der Botschaftsempfang der wichtigste Teil der Reise: «Der Höhepunkt ist für uns der Empfang in der Schweizer Botschaft am 8. September. Dort werden auch drei Firmen unter den Gästen sein, die ihr Interesse an einer Niederlassung bekundet haben und mit denen wir schon konkretere Gespräche führen.» Vorzeigebeispiel für die Japanarbeit der Standortförderung Winterthur ist die Firma DMG Mori, die 2014 ihren Europasitz nach Neuhegi verlegt hat.

Neben Domeisen und einer weiteren Person des House of Winterthur ist auf der Reise auch Beat Rhyner von der kantonalen Standortförderung mit dabei. «Es besteht eine Leistungsvereinbarung mit dem Kanton Zürich, dass wir für die Standortförderung in Japan zuständig sind», erklärt Domeisen. Darum wird auf den Infotafeln auch stets für «Winterthur-Zürich» geworben. «Im internationalen Bereich sehen wir uns ganz klar als einen Teil Zürichs», sagt Domeisen.

Musikkollegium in Japan

Nächster Teil des Kulturaustauschs mit Japan sind zwei Konzerte des Musikkollegiums Ende November in Tokio und Osaka. «Das zeigt, dass unser Engagement in Japan langfristig ist», sagt Domeisen. (Der Landbote)