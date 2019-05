«T he world today is a mess», sang einst Donna Hightower. Die Teenager lernten dadurch den Ausdruck «it's a mess» kennen. Nein, dies bedeutet nicht «das ist eine Messe», sondern «es herrscht ein fürchterliches Durcheinander». Nun ja, vielleicht ist das ja dasselbe. Jede grössere Schweizer Stadt, führt einmal im Jahr eine Messe durch. Doch diese Art Ausstellung ist zunehmend bedroht, die Züspa und die Basler Muba sollen verschwinden. Stimmt mich das traurig? Es geht so …

Messen sind Promi-Fallen! Nirgends wirst Du als halbwegs bekannter Mensch so häufig angequatscht wie hier. Die Leute kommen um zu schauen, was es so alles zu sehen gibt und sie sehen… mich, und sind ganz stolz, dass sie mich erkannt haben. Die sonst so bewährte Taktik nie stillzustehen versagt hier ihren Dienst, hier musst du einen engen vorgezeichneten Weg an allen Ständen vorbei gehen, und auf dem herrscht immer Stau.

Noch begeisterter als die Besucher sind die Standinhaber von meiner Präsenz: Das neue Staubsaugermodell, die sensationell günstige Zwölferpackung Rotwein, das neuartige Putztuch fürs Auto, sie werden mir alle persönlich angetragen.

Ich gebe zu, dies alles ist eigentlich nur mein Problem, ich könnte ja einfach zu Hause bleiben. Nun darf ich aber einige interessante Leute interviewen, oder ich bin selber irgendwo als Gast eingeladen. Ich werde in der Halle 3 erwartet. Wo aber ist die?

Sicher nicht gleich beim Eingang, sondern eher weitestmöglich von diesem entfernt. Und die Nummerierung folgt einer speziellen Logik: Halle 2, dann 5, dann 4a,b,c… Es gibt auch keine Abkürzungen. Durch frühere Erlebnisse geprägt, stelle ich mir schon vor, wie sich die Aussteller die Hände reiben: Durch diese hohle Gasse muss er kommen… Ich reibe mir unterdessen die Hände, weil es im Zelt 2a ziemlich kalt ist, doch das ändert sich beim Betreten der Halle 3 (gefunden!) schlagartig.

Hier ist es dank grosser silberner Röhren, die unter der Decke hängen, fast schon tropisch warm, es riecht nach Bierteig, totem Fisch und Möbelpolitur. Kein Wunder halten die Kollegen des Radios, das mich gleich interviewen wird, eine Seitentür offen. Resultat: Durchzug! Ich werde mich erkälten! Nun denn, das Gespräch beginnt.

Offenbar ist es nur in den vordersten zwei Reihen einigermassen verständlich. An so einer Messe gibt es halt noch ziemlich viele andere Geräusche. Dass die Leute miteinander reden ist auch nicht sehr hilfreich. Es war auch diesmal wieder eine ganz spezielle Stimmung. Auf Wiedersehn im nächsten Jahr! Und falls nicht: Ich werde Euch vermissen, aber ehrlich gesagt nur ein ganz klein bisschen….

