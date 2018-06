Jeder sechste Lenker geblitzt

Die Stadtpolizei Winterthur hat in der Nacht auf heute Freitag eine Geschwindigkeitskontrolle an der Frauenfelderstrasse in Oberwinterthur durchgeführt.

Das Ergebnis: Insgesamt passierten 1386 Fahrzeuge die Messstelle – 240 von ihnen zu schnell. Dies entspricht rund einem Sechstel aller kontrollierten Fahrzeuge.

Teils massive Überschreitungen

Wie die Polizei mitteilt, fand die Kontrolle von 19.00 bis 00.30 in einer 50er-Zone statt. Die festgestellten Geschwindigkeitsübertretungen hatten insgesamt 234 Ordnungsbussen zur Folge.

Gegen sechs Lenker wurde wegen starker Übertretung der vorgegebenen Geschwindigkeit ein Verfahren eingeleitet . Zwei von ihnen überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 31 bzw. 26 km/h. Sie müssen wegen groben Verkehrsverstössen mit einem Fahrausweisentzug von mindestens 3 Monaten rechnen. (huy)