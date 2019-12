Jetzt hat auch das Statthalteramt keine 052-er Telefonnummer mehr

Vorbei sind die Zeiten, als man anhand der Telefonnummer noch die Adresse bestimmen konnte. Waren früher noch die Schaltzentralen der PTT für die Zuteilungen der Vorwahl und der ersten Ziffern entscheidend, können die Nummern in der digitalen Welt freier zugeteilt werden. Winterthur ist darum auch längst kein reines «052-er-Land» mehr.

So hat nun auch das Statthalteramt keine «Winterthurer» Telefonnummern mehr, sondern sie ist unter 043 258 59 00 erreichbar, eine Nummer, wie sie für kantonale Ämter üblich ist. Wer die Bezirksratskanzlei anrufen will, muss seit heute Montag die Nummer 043 258 58 85 einstellen, wie Bezirksratsschreiber Ran Comfort in einer Mitteilung schreibt.

Rückkehr in die ehrwürdige Villa

Abgesehen von der Telefonnummer kehrt das Statthalteramt zu Altbekanntem zurück: Wegen Renovationsarbeiten zügelte das Amt vor gut einem Jahr ins Exil. Nun befindet es sich wieder in der Villa Bühler, die idyllisch im Park an der Lindstrasse neben dem Bezirksgericht liegt.

Rund um die neubarocke Villa, die von 1867 bis 1869 erbaut wurde, kurven derzeit noch Baumschinen herum. Das Baudenkmal wird für rund sechs Millionen Franken renoviert. Die Innenräume können aber bereits wieder genutzt werden. Das Statthalteramt ist letzte Woche eingezogen. Das Münzkabinett, das derzeit ins grosse Museumsgebäude schräg vis-à-vis verlegt ist, soll demnächst auch wieder einziehen. Wenn alle Arbeiten abgeschlossen sind, ist dann eine offizielle Wiedereröffnung geplant.

Statthalteramt und Bezirksratskanzlei Winterthur Villa Bühler, Lindstrasse 8, 8400 Winterthur Öffnungszeiten: Mo - Fr 07.30 bis 11.30 Uhr sowie 13.30 bis 16.30 Uhr Neues Telefon Statthalteramt: 043 258 59 00 Neues Telefon Bezirksratskanzlei: 043 258 58 85