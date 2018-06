Jubel auf den Winterthurer Strassen brachte Autoverkehr zum Stillstand

90. Minute: Shaqiri stürmt in Kaliningrad vors Tor und schiebt den Ball rein. In Winterthur bricht darauf der Jubel los. In der Innenstadt feiern die Fans auf den Gassen, auf den Strassen stauen sich hupende Autos.

Weil zu viele Leute auf den Strassen unterwegs waren, wurde die Achse Technikumstrasse / Unterführung Zürcherstrasse bis zur Neuwiesenstrasse abgesperrt. Darauf bildete sich ein hupender Fan­stau auf der Neuwiesenstrasse.

«Wenn zu viele Menschen unterwegs sind, sperren wir die Strassen aus Sicherheitsgründen ab.»Einsatzleiter der Stadtpolizei Winterthur

Gemäss Stadtpolizei ist das so im Verkehrskonzept für Grossverstaltungen vorgesehen. «Wenn zu viele Menschen unterwegs sind, sperren wir die Strassen aus Sicherheitsgründen ab», sagt der Einsatzleiter.

So habe man das schon seit der EM in der Schweiz gehandhabt. Weil dieses Mal die Italiener nicht dabei sind, rechne man mit insgesamt weniger hupenden Autos.

(Der Landbote)