Jubel auf den Winterthurer Strassen

90. Minute: Shaqiri stürmt in Kaliningrad vors Tor und schiebt den Ball rein. In Winterthur bricht darauf der Jubel los. In der Innenstadt feiern die Fans auf die Gassen, auf den Strassen stauen sich hupende Autos.

Unser Video zeigt jubelnde Fans auf der Zürcherstrasse.

Die Polizei sperrt die Unterführung Zürcherstrasse ab, weil die Technikumstrasse verstopft ist. Darauf bildet sich auch ein hupender Fanstau auf der Neuwiesenstrasse.

Unterdessen strömen viele Fans aus der Altstadt nach Hause...

Eine kleine Bildersammlung: