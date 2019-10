Jugendliche löchern Stadtrat mit Fragen zu Schule und Verkehr

Welche lokalen Themen beschäftigen die Jungen? Und wie bringt man sie dazu, ihre Ideen einzubringen und Berührungsängste mit der Politik abzubauen, die so abstrakt und kaum fassbar scheint? Über einen Chat zum Beispiel, in der man über eine App Stadträte und Parteien anschreiben kann und eine persönliche Antwort erhält.

Dieses Pilotprojekt hat die Jugendinfo Winterthur zusammen mit den Initianten des neuen Jugendparlaments lanciert, das vorerst einen Monat lang läuft.

Nach gut drei Wochen und knapp 70 Chat-Anfragen (Stand Freitagmittag) lässt sich sagen: Am meisten scheint das Thema (öffentlicher) Verkehr zu interessieren. Nicht selten mussten die Stadträte deshalb an andere Instanzen verweisen. Einige lokale Themen schafften es aber auch auf die Agenda und mache Antworten hatten gar Mini-News-Charakter.

Ein Überblick:

Verkehr: «Billete zu teuer!» Am Mittwoch, 11:39 Uhr poppte am Bildschirm von Stefan Fritschi (FDP) ein Chat-Fensterchen auf. Saman hatte den für «Parks&Stadtbus» zuständigen Stadtrat über die Jugendinfo-App angeschrieben: «Meiner Meinung nach sind ÖV Tickets zu Teuer für jugendliche unter 16 Jahre alt.» Zumindest Kurzstrecken sollten für Jugendliche gratis sein, findet Salman, die ja noch nicht arbeiten, aber sich auch als Lernende nicht immer ein Abonnement leisten könnten. Auch acht andere Jugendliche forderten Gratis-ÖV-Abos für Minderjährige. Denn: «Wieso werde ich beim öV schon ab 16 Jahren wie ein Erwachsener behandelt?», fragt sich Elmonda. Fritschi stellte sich nett, aber bestimmt gegen Gratis-ÖV-Billette: «Auch Busfahren kostet Energie und belastet unsere Umwelt. Schüler sollten darum wenn immer möglich mit dem Velo oder zu Fuss gehen.» Bei den Preisen muss er mit einem Link an den Zürcher Verkehrsverbund ZVV verweisen. Jugendarbeiter Rafael Freuler von der Jugendinfo meint, die ÖV-Preise seien bei Teenagern durchaus ein Thema, die dann anfangen mobil und unabhängig zu werden. Er gehe davon aus, dass es weniger ums Pendeln zur Schule, sondern um den Freizeitverkehr gehe. «Zwölf Franken für ein Billett Zürich retour sei für 16 Jährige durchaus viel Geld.» Einen kleinen Nerv scheint Mert Tokmakci mit seiner Anfrage zur neuen Linienführung des 7er-Busses, der seit gut einem Jahr nicht mehr am Bahnhof Hegi hält, was ihn jeden Tag eine Viertelstunde koste. 19 Likes. Fritschi verweist hier darauf, dass die Fahrgastzahlen der neuen Linie «deutlich im zweistelligen Bereich» zugelegt habe, also einem «grossen Bedürfnis» entspreche. Die neue Umsteige-Haltestelle Schulhaus Neuhegi sei zudem nur 200 Meter vom Bahnhof entfernt und das Projekt «Querung Grüze» in Planung, über das voraussichtlich 2020 abgestimmt wird. «Liebe Grüsse, Stefan Fritschi» - Mert: «Danke vielmal.» Auch Baustadträtin Christa Meier (SP) wurde mit Verkehrsfragen eingedeckt. Yoozzzin und Marc, die sich sehr über die vielen 30er-Zonen nerven, weil man «NICHT vom Fleck kommt» erklärte sie, dass man solche immer entweder aufgrund des Lärmschutz oder der Sicherheit einführt. Zwei andere Hinweise für eine sichere Verkehrsführungen dankbar entgegen und musste Alina vertrösten, die sich einen Veloweg durch den Busbahnhof wünscht. Mit der «neuen Velounterführung bei der Milchrampe» gebe es bald schon eine «super Lösung»

Schule: Bitte länger schlafen Mit zwölf Anfragen musste auch Schulstadtrat Jürg Altwegg (Grüne) eifrig tippen. Zwei Schülerinnen wünschen sich, dass die Schule später anfängt und länger ausschlafen können (9 Likes), andere ein zweites Klassenlager und Anna, dass man die Wahl zwischen Französisch und Englisch haben sollte. Hier verweist Altwegg auf den kantonalen Lehrplan und bricht eine Lanze fürs Französisch, von dem Lisa denkt, dass sie es «ein Leben lang» nicht brauchen wird. Altwegg: «Ich selbst bereute mehrfach, dass ich das "Franz" in der Oberstufe damals nicht ernster genommen habe.»

Umwelt: Zu wenig Abfallkübel? Die Initianten der App gingen davon aus, dass Barbara Günthard (FDP) - zuständig für «Polizei&Klima» - besonders intensiv wird chatten müssen mit der «Klimajugend». Doch es blieb mit sieben Anfragen vergleichsweise ruhig. 21 Likes erhielt Andri für seinen Vorschlag ein autofreies Wochenende einzuführen. Günthard verwies auf die Klima-Sondersitzung vom Frühling. Dort hatte das Parlament den Stadtrat in einer dringlichen Interpellation aufgefordert, entweder einen Tag des CO2-freien Verkehrs oder einen Klimatag einzuführen. Man sei dran am Planen. Nur: «Ganz autofrei wird Winterthur an diesem Tag aber nicht sein.» Warum? Weil die grossen Verkehrsachsen wie die Zürcher- oder die Wülfligerstrasse in die Kompetenz des Kantons fallen. Livio und Dilaria finden, dass es in Winterthur zu wenig Abfallkübel und Recycling-Boxen gibt. 1100 Kübel gibt es stadtweit laut Günthard und Pet-Sammelstellen in Schulen und Läden. Aber ja: Anders sei es bei Glas und Alu, «Weshalb Winterthur seine neuen Mülleimer auch mit Glas- und Alu-Sammlern ausrüstet.»

Diverses: Nicolas Galladé (SP, «Jugend und Soziales»), das ist bekannt, kommuniziert gerne und ausführlich, offenbar auch im Chat-Modus. Er antwortete im Plauderton und schneller als alle anderen. Meist musste er den Ball weiterreichen, brachte sich aber gerne ein. Jaaminy zum Beispiel schlug vor, Basketballkörbe an die Schulhauswände zu schrauben, um mehr Plätze zu schaffen. Er selber habe in seiner Jugend viel gespielt und vermute, dass Jaaminys Vorschlag wohl «nur beschränkt geeignet», ja gefährlich wäre, bei so einem dynamischen Sport. «Weil nach dem Korb die Schulhauswand kommt. Aber frag sonst bei meinem Kollegen Jürg Altwegg nach.» Weiher wachsen zu Stefan Fritschi konnte Georg konkret antworten. Dieser hatte festgestellt, dass die Walcheweiher immer mehr zuwachsen (9 Likes). «Der Bewuchs im mittleren Weiher soll nächstens entfernt werden, der obere und untere Weiher bleiben vorerst, wie sie sind.» Und auch Alea, Linda und Noemi antwortete Fritschi unmissverständlich. Die drei wünschen sich einen Park, in dem die Nachtruhe generell erst ab 23 Uhr gilt, und deshalb «mit nicht allzu viele Wohnhäuser rundherum». Für die öffentlichen Parks gelte die Polizeiverordnung, und für gewöhnlich Nachtruhe um 22 Uhr, ausser an den Wochenenden im Sommer. Vergleichsweise wenig zu Chatten hatte Michael Künzle (CVP, «Kultur&Kunst»). Das Stadthaus sei «mega schön», findet Valentina, aber «die meiste Zeit leer». Ob dort «nicht auch mal was für junge Leute» stattfinden könne? Finanzkontrolle, Friedensrichterinnen, Pensionskasse, Stadtarchiv und natürlich das Musikkollegium, sie alle nutzten das Stadthaus heute, stellte Künzle richtig. Die Jungbürgerfeier fände wegen der rückläufigen Teilnehmerzahl dort nicht mehr dort statt. Doch «ab und zu» werde es dort sicher wieder eine Veranstaltung für Jugendliche geben. Für «Geld&Wohnen» ist Yvonne Beutler (SP) zuständig. Mit Anna, die sich an den hohen Immobilienpreisen stört, schrieb sie, könne sie mitfühlen. Die Stadt fördere bezahlbaren Wohnraum, indem sie die Genossenschaften unterstützte. Louie wiederum wollte wissen, wie die Stadt zu alternativen Wohnformen stehe, welche Auflagen etwa für «tiny houses» gelten. Die Antwort darauf steht aus.

Auch die Initianten des Jugendparlamentes lasen und chatteten mit. Sie animierten die Chat-Teilnehmer dazu, an der ersten Sitzung des Jupa teilzunehmen, die am Freitag bei der Jugendinfo stattfand. Dort ist das Fazit zum Chat-App positiv. «Der Ton blieb anständig, die Themen waren vielfältig und die Anzahl Anfragen zu managen», meint Jugendarbeiter Rafael Freuler, der die Chats moderiert hat. Er habe nur zwei unanständige Einträge löschen müssen. «Wir hoffen, dass wir das Pilotprojekt weiterziehen können.»

«Recht grosser Aufwand»

Auch die beiden Stadträte, die am meisten zu tun hatten, Stefan Fritschi und Jürg Altwegg, fanden den Dialog interessant. «Aber es war auch recht aufwendig. Wir klären die Fragen gleich seriös ab, wie bei einer Medienanfrage», sagt Fritschi. Am Donnerstag treffen sich im Salzhaus der Stadtrat und Jugendliche für einen Austausch zu den drängendsten Themen. Die Jungen dürften gut vorbereitet kommen: Letzten Freitag traf sich das Jugendparlament zu einer ersten Sitzung, um die Themen zu bündeln.