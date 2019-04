Juristisch machtlos: Hauseigentümer zahlen Millionen für Garagensanierung

Das Mattenbacher Eisweiherquartier wird bald zu einer lauten Baustelle. Anfang Mai sollen dem Vernehmen nach die mehrmonatige Sanierung der Tiefgaragendecke beginnen. Dabei wird der gesamte Asphalt auf dem Platz zwischen den vordersten Häuserreihen abgetragen, eine Isolationsdecke aus Bitumen verlegt. Eine solche fehlte bis anhin. In der Folge sickerte so viel Regenwasser durch, so dass die Armierungseisen bald zu rosten drohten.

«Unumgänglich» sei eine Sanierung daher, kam ein Bauexperte nach der Auswertung mehrerer Expertisen zum Schluss. Kostenpunkt: 1,75 bis 2 Millionen Franken. Die Kosten tragen die Eigentümer. Auf etwa 80 Parteien kommen Kosten bis zu 30000 Franken zu. Vom Plan, juristisch gegen die Winterthurer Baufirma Leemann+Bretscher (L+B) und die Zürcher Park Architekten vorzugehen, kam man schnell wieder ab. «Es wäre aussichtslos gewesen», sagt ein Geschädigter. Die fünfjährige Verjährungsfrist, um verdeckte Mängel zu rügen, hatte man verpasst.

Zu kurze Fristen?

Dennoch spricht man im Quartier unter vorgehaltener Hand von Baupfusch und einem «System L+B»: Hohe Marge, lausige Qualität. Tatsächlich war die Tössemer Baufirma in den letzten Jahren mehrfach wegen sanierungsbedürftiger Bauten in die Schlagzeilen geraten. Bekanntester Fall: Die Garage in Sennhof, die vor fünf Jahren notfallmässig mit Baumstämmen hatte gestützt werden müssen.

Trotz vergleichsweise kurzer Verjährungsfristen sehen Baurechtsexperten vor allem auch die Eigentümer in der Pflicht.

Lesen Sie morgen im Landboten die Hintergründe zu der rechtlichen Handhabe. (Landbote)