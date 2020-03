KSW meldet neue Corona-Fälle

Am vergangenen Mittwoch vermeldete das Kantonsspital Winterthur den ersten positiven Coronavirus-Fall. Es handelt sich um eine Frau, die zuerst stationär und nun zuhause betreut wird, da sie keine schweren Krankheitssymptome zeigt. Am Sonntag gab das KSW gegenüber dem «Landboten» bekannt, dass zwischenzeitlich zwei weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden sind.

Auch diese gelten als leichte Fälle und befinden sich deshalb momentan unter häuslicher Quarantäne. Zum Geschlecht und Alter der betroffenen Personen wollte KSW-Sprecher Michael Springenfeld keine näheren Angaben machen.

Verdachtsfälle isoliert

Am vergangenen Freitag startete das KSW, wie angekündigt, den Betrieb des Abklärungspavillons, welcher jetzt eine Trennung der «normalen» Notfälle von den Corona-Verdachtsfällen ermöglicht. Bis am Sonntagmorgen haben laut Springenfeld total 18 Personen die Triagestation neben dem Kantonsspital durchlaufen. Nach der Abstrichentnahme wurden alle zur Quarantäne nach Hause geschickt.

Der Abklärungspavillon wird im Zwei-Schichtbetrieb an sieben Tagen in der Woche von 08.00 bis 22.00 Uhr geführt. Der Betrieb des Pavillons, welcher in offenen Zelten stattfindet, funktioniere bisher sehr gut, sagt Springenfeld. Die Triage habe sich in der Notfallstation des KSW bereits «als sehr willkommene Entlastung ausgewirkt».