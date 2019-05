Kein Abwasser mehr in den Grundwasserstrom

Wanderer oder Velofahrer sehen immer nur einen kleinen Teil der Töss, auch wenn sie weite Strecken entlang des Ufers zurücklegen. Denn wie bei einem Eisberg bleibt die wahre Grösse des Flusses unter der Oberfläche verborgen. Ein mächtiger Grundwasserstrom führt unterirdisch vom Quellgebiet rund um den Tössstock über Bauma bis nach Winterthur. Das Gewässer bewegt sich dabei durch kiesigen, durchlässigen Schotter und drückt nur an einzelnen Stellen bis ins Flussbett hinauf.

Bis das Wasser in die Tiefe gelangt, sickert es durch Gesteinsschichten und wird so auf natürliche Art gereinigt, bis es bedenkenlos trinkbar ist. Die Stadt Winterthur deckt ihren Trinkwasserbedarf deshalb zu 97 Prozent aus dem Grundwasserstrom, Tösstaler Gemeinden speisen damit ihre Leitungen.

Probleme bei Trockenheit

Vor diesem Hintergrund ist es ein eher unappetitlicher Gedanke, dass derzeit zwei Kläranlagen ihr gereinigtes Abwasser direkt oder indirekt in die Töss ableiten. Problematische Stoffe können so ins Grundwasser hinab gelangen. Vor allem bei Trockenheit, wenn die Töss stellenweise ganz in den Untergrund verschwindet, besteht die Gefahr von solchen Verunreinigungen. Das Abwasser wird dann kaum noch verdünnt.

Die betroffenen Gemeinden im Tösstal wollen das Problem gemeinsam mit der Stadt Winterthur und Weisslingen lösen. Und zwar indem sie eine Anstalt gründen. Der etwas sperrige Name dieser Organisation: «Regionale Abwasserentsorgung Tösstal». Ihr Plan ist es, die Kläranlagen in Weisslingen und Bauma in Etappen zu schliessen und das Abwasser aus dem Tösstal bis 2035 in einer neuen Röhre in die Kläranalge Hard in Winterthur zu leiten (siehe Grafik rechts). Dort sollen bis dahin längst auch Mikroverunreinigungen aus dem Wasser gefiltert werden können.

Kein Gegenwind in Sicht

Das Generationenprojekt wird einiges kosten, da neue Leitungen oder Ausbauten nötig sind. Die Investitionen belaufen sich in den nächsten 25 Jahren auf geschätzte 90 Millionen Franken, mit eingerechnet ist dabei auch ein neuer Stollen, der allenfalls durch den Eschenberg gegraben werden soll. Die Budgets der Gemeinden und der Stadt werden damit jedoch nicht direkt belastet, da «nur» die Gebührenhaushalte betroffen sind.

«Wir sind dazu verpflichtet, das Grundwasser bestmöglich zu schützen. Dieses riesige Vorkommen gibt es für die Stadt Winterthur wie auch das Tösstal nur einmal.» Susanne Stahl, SP-Gemeinderätin Zell und Präsidentin Regionale Abwasserentsorgung Tösstal

Die Abstimmungen über die Gründung der Anstalt finden am 19. Mai statt. Bis jetzt ist nirgends Widerstand in Sicht, weder in Fischenthal, Bauma, Wila, Turbenthal, Zell, Weisslingen, noch Winterthur (siehe Artikel rechts). An mehreren Informationsveranstaltungen gab es in der Regel höchstens technische Fragen. Alle beteiligten Gemeinderäte wie auch die Rechnungsprüfungskommissionen empfehlen ein Ja. Ein wichtiger Punkt war für sie in den Verhandlungen mit Winterthur ihr künftiges Mitspracherecht. Denn die öffentliche Anstalt wirkt als eigenständiges Unternehmen, das nach wirtschaftlichen Grundsätzen geführt werden soll.

Inzwischen sehen die Gemeinden ihre Mitsprache weiterhin garantiert, wie sie in ihren fast identischen Abstimmungsempfehlungen schreiben. So haben sie in der neuen Anstalt erstens Anspruch auf insgesamt drei Vertreter in der künftigen Geschäftsleitung, während die Stadt Winterthur zwei Personen stellen darf. Zweitens sind die Gemeinden im Verwaltungsrat mit je einem Sitz vertreten.

Man sei vom Vorhaben überzeugt, heisst es denn auch in den Weisungen. In Bauma hat zudem die vorberatende Gemeindeversammlung eine Ja-Empfehlung abgegeben. Als wichtigen Vorteil nennen die Gemeinden nicht zuletzt die Wirtschaftlichkeit des Projekts. Der Anschluss an die Anlage in Winterthur sei kostengünstiger als der langfristige Weiterbetrieb der bisherigen kleineren Kläranlagen. Verbessert werde zudem die Koordination und vor allem: der Schutz des Tössgrundwassers.

Zuversichtliche Präsidentin

Die Zeller SP-Gemeinderätin Susanne Stahl ist erfreut über die bisherigen Rückmeldungen zum Projekt. Sie ist Präsidentin der Steuerungsgruppe Regionale Abwasserentsorgung Tösstal und überzeugt, dass es an der Urne gut abschneiden wird. «Wir sind dazu verpflichtet, das Grundwasser bestmöglich zu schützen. Dieses riesige Vorkommen gibt es für die Stadt Winterthur wie auch das Tösstal nur einmal.» Sie sieht jetzt den richtigen Zeitpunkt gekommen, um das Grossprojekt anzugehen. Die Infrastruktur im Tösstal sei in den 60er-Jahren gebaut worden und stosse nun an ihre Kapazitäts- und Altersgrenzen. Etwas unternehmen, müsste man also sowieso. Der Ara Weisslingen stünde eine Gesamtsanierung bevor. In Bauma müsste man spätestens im Jahr 2035 investieren. (Landbote)