Keine Entsorgung der Tierpräparate

Es war eine der ersten Amtshandlungen des neuen Stadtrates und Schulvorstehers Jürg Altwegg (Grüne) – kurz vor den Sommerferien: Die Bekanntgabe des Entscheides über das Schicksal der arsenhaltigen Tierpräparate in den Winterthurer Schulen und Kindergärten. «Alle müssen weg», hiess es damals. Denn bei Messungen des Kantons habe sich herausgestellt, «dass die meisten Tierpräparate der Winterthurer Schulsammlung den Suva-Grenzwert für Arsen-III-Oxid massiv überschreiten». Altwegg entschied damals, dass bis Ende Jahr seltene Präparate ins Naturmuseum überführt werden sollen. Die übrigen Tierpräparate sollten hingegen «koordiniert und im Auftrag der Stadt Winterthur als Sondermüll entsorgt werden».

Plötzlicher Sinneswandel

Doch daraus wird nun vorerst nichts. Altwegg vollzog während den Sommerferien eine Kehrtwende. Denn obschon der Kanton grundsätzlich Verständnis für das Vorgehen des Winterthurer Stadtrates zeigte, hagelte es von verschiedenster Seite Kritik. Insbesondere die Schweizer Tierpräparatoren brandmarkten die Massnahmen öffentlich als «falschen Weg» und als «überrissen». Wie Altwegg auf Anfrage bestätigt, habe man «nach Rücksprache mit externen Sachexperten und diversen Rückmeldungen aus verschiedenen Schulen» beschlossen, den Entscheid vom Juli zu revidieren. Nach Bekanntwerden der kantonalen Messresultate, habe in den Schulen «teilweise grosse Verunsicherung» geherrscht. Man habe deshalb darauf hin «einen Sicherheitsentscheid» getroffen, rechtfertigt sich Altwegg.

Heute sieht man jedoch bei der Stadt offenbar keinen dringenden Handlungsbedarf mehr. Unter Einbezug von Fachleuten erarbeitet deshalb nun die Abteilung Schulentwicklung zurzeit ein Konzept für das weitere Vorgehen im Zusammenhang mit den Tierpräparaten. «Aufgrund dessen soll entschieden werden können, welche tierischen Exponate, in welcher Aufbewahrungsform auch künftig in den Schulhäusern belassen werden können», sagt Altwegg. Wann das Projekt abgeschlossen sein werde, lasse sich zum heutigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Altwegg geht davon aus, dass derzeit etwa 2000 Tierpräparate in den Winterthurer Schulhäusern stehen.

Auf Konfrontationskurs

Irritiert über diese Kehrwende des Stadtrates zeigt sich die Kreissschulpflege Seen-Mattenbach. Im Seemer Schulhaus Büelwiesen registrierte man Anfang Mai bei über 90 Prozent der dortigen Tierpräparate eine gefährlich hohe Arsenbelastung. Die Kreisschulpflege, welche schon früher den Stadtrat ultimativ aufforderte, die Tierpräparate umgehend zu entfernen, hält auch noch heute an ihrer grundsätzlichen Haltung fest. Alle Exponate, auch die, «die in Schaukästen aufbewahrt werden», müssten weg, sagt Ruedi Ehrsam, Präsident der Kreisschulpflege Seen-Mattenbach. Denn es bestehe ein Restrisiko. «Es wird endlich Zeit, dass unser Anliegen ernst genommen wird.» (Landbote)