Keine Gänge, aber viele Fensterplätze

«Ein Ja zu diesem Neubau ist äusserst wichtig.» Der Oberwinterthurer Kreisschulpfleepräsident Christoph Baumann (SP) sagt es bei der Präsentation der Abstimmungsvorlage mit Nachdruck. Denn der Klassentrakt des Schulhauses Wallrüti, in dem noch unterrichtet wird, erfüllt die heutigen Anforderungen nicht mehr. Er ist baufällig. Die Stahlkonstruktion mit Cortenstahlfassade war zu dünn und rostete stärker als erwünscht und auch die Statik würde etwa im Erdbebenfall nicht mehr genügen. Der Bau musste bereits behelfsmässig verstärkt werden, damit er überhaupt noch genutzt werden kann. Eine Sanierung des 1974 erstellten Trakts kommt aus Sicherheitsgründen nicht in Frage, zumal sie auch noch teurer wäre als ein Neubau, wie Stadtrat Jürg Altwegg (Grüne) versichert. Deshalb ist die Stadt darauf angewiesen, dass die Schülerschaft bald in ein neues Gebäude umziehen kann.

Nasse Schuhe

Das Projekt, über das nun abgestimmt wird, hat sich in einem Wettbewerb durchgesetzt. Es beschreitet laut Altwegg neue Wege: Der dreigeschossige Schulhauskomplex wird nicht wie üblich von innen, sondern vollständig von aussen erschlossen. Die Klassenzimmer erreicht man durch Aussentreppen und umlaufende Laubengänge. Der Vorteil: Durch dieses Raum- und Zugangskonzept ist das Gebäude sehr flächeneffizient. Es gibt weder Gänge noch eine Eingangshalle. Der Nachteil: Schülerinnen und Schüler kommen etwa bei Regenwetter mit nassen Schuhen direkt ins Schulzimmer – eine Garderobe ausserhalb des Klassenraums gibt es nicht. Und womöglich ist es für manche Jugendliche nicht ganz einfach, sich zu konzentrieren, wenn Kolleginnen und Kollegen sich gleich vor den Schulzimmern mit grossen Fenstern vertun. Für diese Probleme werde sich in Zusammenarbeit mit der Schülerschaft aber sicher eine Lösung finden, glaubt Baumann.

Altwegg betont, das Projekt überzeuge auch ökologisch. «Es erfüllt die Anforderungen der 2000-Watt-Gesellschaft und die Energieversorgung ist frei von fossilen Brennstoffen.» Erdsonden sorgen für Wärme und eine passive Kühlung sowie das regelmässige Lüften durch raumhohe Fenster sollen ein angenehmes Raumklima ermöglichen. Zudem gibt es eine Fotovoltaikanlage, die aus dem bereits bewilligten 90-Millionen-Franken Rahmenkredit für erneuerbaren Strom bezahlt wird.

Steigende Schülerzahlen

Der Ersatzbau soll auch mehr Platz bieten. Heute sind im Wallrüti neun Klassen untergebracht. Neu entstehen 28 Klassenzimmer, 18 davon mit integriertem Gruppenraum, zudem drei Schulküchen, drei Naturkundezimmer, drei Handarbeitszimmer, zehn Gruppenräme, ein Pausenraum sowie eine Bibliothek. So will man den wachsenden Schülerzahlen Rechnung tragen. Das Schulhaus wird eines der grössten im Kanton Zürich sein. Rund 600 Personen gehen dort ein und aus. Auch aus diesen Gründen habe man auf Gänge verzichtet, erläutert Baumann. Zu gross hätte das Gedränge in Pausen werden können. Dass man auf einen kompakten Baukörper setze, sei ein mutiger Entscheid: «Aber das Projekt überzeugt, gerade auch durch die flexiblen Möglichkeiten», sagt Baumann. So sei es möglich, den Aussenraum in den Unterricht einzubeziehen oder Zimmerwände zu öffnen.

Anders als der Klassentrakt bleiben Turnhalle und Singsaal vorderhand bestehen. Sie sind nur eingeschossig und darum in besserem baulichen Zustand. Sie werden saniert und optimiert und können so noch bis zu 20 Jahre weiter genutzt werden. Danach sollen sie ebenfalls ersetzt werden. Ebenfalls geplant ist ein Ergänzungsbau für den Kindergarten Wallrüti, der bisher Räume im alten Klassentrakt des Schulhauses nutzte.

Der Bau des neuen Schulhauses soll im laufenden Betrieb erfolgen. Deshalb steht das neue Gebäude an anderer Stelle als das bisherige, nämlich auf dem ehemaligen Sportplatz. Wird der alte Trakt abgerissen, entsteht an dessen Stelle neuer Aussenraum.

Bei einem Ja des Volks wird sofort mit dem Bau begonnen. Die Submissionsplanung wurde aus Dringlichkeitsgründen vorgezogen. Der Neubau soll Anfang 2022 für den Schulbetrieb bereit sein. Das Parlament hat das Projekt einstimmig gutgeheissen, nicht zuletzt weil das Vorhaben im Vergleich zu anderen Schulhausprojekten kostengünstig ist. (landbote.ch)