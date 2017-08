Keine Handhabe gegen Felix Müllers Doppelamt

Im Schulhaus Brühlberg im Kreis Stadt-Töss hat vor einem halben Jahr das gesamte Lehrerteam der Unter- und Mittelstufe die Kündigung eingereicht, seither kämpft der zuständige Schulpflegepräsident Felix Müller gegen Kritik an seiner Person. Dies nicht zuletzt, weil Müller im Zweitamt beim kantonalen Baurekursgericht tätig ist. CVP-Gemeinderätin Iris Kuster wollte deshalb vom Stadtrat wissen, ob es eine Handhabe gegen Müllers Doppelmandat gebe. Der Stadtrat orientiert sich in seiner Antwort, die seit Freitag vorliegt, am städtischen Personalstatut und erteilt Kuster eine Absage.

Für Behördenmitglieder wie beispielsweise einen Schulpflegepräsidenten existiere keine Bewilligungsinstanz für Nebenbeschäftigungen. «Mit ihrem Wahlentscheid befinden die Stimmberechtigten darüber, ob sie einen Kandidaten trotz allfälliger Nebenbeschäftigungen für fähig halten, ein bestimmtes Amt auszuüben», heisst es in dem Schreiben. Die Schulpflegepräsidien der Stadt Winterthur stehen im Juni 2018 das nächste Mal zur Wahl. (mpl)