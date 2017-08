Kim bekommt ein Gesicht

Neuhegi wächst weiter. Auf einem Baufeld, das an der Verlängerung der Ida-Sträuli-Strasse liegt, ist die Wohn- und Gewerbeüberbauung Kim geplant. Weil sich die drei Grundeigentümer Implenia, Mobifond Swiss Property und die Erbengemeinschaft Huber ein hochwertiges Gesamtprojekt wünschten, entschieden sie sich, einen gemeinsamen Studienauftrag gemäss öffentlichem Gestaltungsplan durchzuführen. Nun haben die Grundeigentümer das Siegerprojekt vorgestellt. Gewonnen hat das Team der BDE Architekten aus Winterthur. Gemäss dem ehemaligen Stadtbaumeister Michael Hauser mussten sich die Teams mit einer schwierigen Ausgangslage auseinandersetzen. «Einerseits galt es, einen Gewerbeanteil von 50 Prozent zu realisieren, andererseits musste man auf den Umgebungslärm durch die nahe Schiessanlage Ohrbühl und die Bahn einstellen. Das Siegerteam habe die Herausforderungen am besten gemeistert.

Fünf Gebäude

Die BDE Architekten haben fünf Gebäudekomplexe in U-Form entworfen, die eine Einheit bilden, es aber den Eigentümern erlauben, Innenhöfe und Wohnungen nach ihren Bedürfnissen zu planen. Zwei der Gebäude sind für Gewerbe vorgesehen. Insgesamt entstehen 92 000 Quadratmeter Geschossflächen.

«Die Ausgangslage war für die Architekten nicht einfach.»Michael Hauser,

ehemaliger Stadtbaumeister

Die Implenia will in ihrem Wohngebäude entlang der Sulzerallee rund 200 Mietwohnungen im unteren bis mittleren Preissegment anbieten mit 2,5 bis 5,5 Zimmern. «Unsere Philosophie ist, dass wir auf Schnickschnack verzichten, um die Wohnungen zu günstigen Mietzinsen anbieten zu können. So gibt es in kleineren Wohnungen nur eine statt zwei Nasszellen. Im Gegenzug sind die Raumgrössen sehr komfortabel», erklärt Implenia-Projektleiter David Knoke. Das Büro- und Gewerbegebäude der Implenia wird gegenüber dem Bahnhof Hegi zu liegen kommen. Mieter sind noch keine bekannt. Implenia will räumich flexibel planen um so unterschiedlichen Nutzeransprüchen gerecht zu werden.

Auf der Parzelle der Mobifonds Swiss Property sind 130 Wohnungen geplant. Rund 40 Wohnungen werden speziell altersgerecht ausgestaltet. Dies auch, weil Mobifonds Swiss Property in angrenzender Nachbarschaft das Pflegezentrum Vivale mit 120 Pflegeplätzen realisiert. Die Bewohner der altersgerechten Wohnungen sollen von den Dienstleistungen des Pflegezentrums profitieren können.

Die Erbengemeinschaft Huber schliesslich plant 104 Wohnungen, wird diese aber wohl später realisieren als die anderen Grundeigentümer. Gemäss Implenia möchte man Mitte 2019 mit dem Bau beginnen, 2021 soll der Wohnteil bezugsbereit sein. (mif)