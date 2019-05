Kind nach Zusammenprall mit Rollstuhl verletzt

Am Mittwoch kollidierte in Stadel eine Schülerin auf dem Velo mit einem Mann im Rollstuhl. Das 11-jähriges Mädchen war mit dem Velo unterwegs in die Schule. Beim Einbiegen in die Wiesendangerstrasse kam es zur Kollision mit dem in Richtung Seuzach fahrenden Elektrorollstuhlfahrer, teilt die Stadtpolizei Winterthur mit. Das Mädchen stürzte und musste mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Der beteiligte Rollstuhlfahrer, ein 57-jähriger Schweizer, blieb unverletzt, heisst es in der Mitteilung weiter. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Unfallursache ist noch nicht geklärt. (far)