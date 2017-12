Kinder brauchen eine Schule, die Beziehung ermöglicht

Was stört die Schulleitenden an den Anforderungsstufen?

Markus Seger: Wir hätten die Anforderungsstufen eigentlich gerne behalten, aber nur wie bisher im Klassenverband. Doch nachdem die Kreisschulpflege Oberwinterthur beim Bildungsrat nachgefragt hatte, ob dies in Ordnung sei, kam die klare Weisung, dass dies künftig nicht mehr gehe. Da mussten wir uns fragen: Wollen wir die Anforderungsstufen so umsetzen, wie es der Kanton verlangt oder ganz darauf verzichten?

Was ist denn für Sie störend am Modell des Kantons?

Der separative Ansatz. Wir hätten die Anforderungsstufen nicht mehr im Klassenverband anbieten dürfen, sondern jeweils übergreifend im ganzen Jahrgang. In den Niveaufächern hätte man also alles parallel legen müssen. Das hätte sowohl mehr Schulraum als auch mehr Personal gebraucht. Das wollten wir nicht. Die konsequente Folge war, auf die Anforderungsstufen ganz zu verzichten.

Die Forderung des Kantons hätte sowohl mehr Schulraum als auch mehr Personal gebraucht. Das wollten wir nicht.



Hätte die Umsetzung dieses Modells zu Mehrkosten geführt?

Ich bin Pädagoge, aber das Departement Schule und Sport ist in der Pflicht, bei Strukturfragen die Finanzen im Auge zu behalten.

Es war also der Beschluss des Bildungsrates, der die Ausgangslage für Sie veränderte?

Genau. Wir waren eigentlich glücklich mit den Anforderungsstufen im Klassenverband. Wäre der Bescheid nicht gekommen, hätten wir problemlos so weiter machen können.

Eltern kritisieren nun, man stelle organisatorische Überlegungen über das Wohl der Kinder.

Das stimmt überhaupt nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Es ist primär ein pädagogischer Entscheid. Die jungen Leute brauchen eine Schule, die Beziehung ermöglicht. Man kann nicht im Zeitalter der Integration separative Systeme aufbauen.

Was ist am korrekt angewandten Modell mit Anforderungsstufen separativ?

Man reisst die Klassen auseinander. Die Kinder werden in wechselnden Lerngruppen von wechselnden Lehrpersonen unterrichtet. Für Gymnasiasten mag das kein Problem sein, doch je tiefer das Bildungsniveau, desto wichtiger werden die Bezugspersonen.

«Beim neuen Winterthurer Modell bleibt die Gruppe zusammen. Das ist wichtig, denn Kinder reagieren sehr sensibel auf Gruppenveränderungen.»



Hätten die Kinder bei einer Umstellung mehr Bezugspersonen gehabt?

Zum Teil. Es geht aber nicht nur um die Lehrpersonen, sondern um den Lernverband. Beim neuen Winterthurer Modell bleibt die Gruppe zusammen. Das ist wichtig, denn Kinder reagieren sehr sensibel auf Gruppenveränderungen. Und die Lehrkräfte erhalten eher Gelegenheit, mit der ganzen Klasse gemeinsam etwas zu unternehmen.

Verstehen Sie die Befürchtungen der Eltern, die Durchlässigkeit werde eingeschränkt?

Es ist uns sehr wohl bewusst, dass wir uns mit diesem Antrag nicht nur Freunde machten. Aber es handelt sich nicht um eine Rückkehr zum früheren Modell aus den 70-er-Jahren, wie kritisiert wurde. Die Durchlässigkeit bleibt gewährleistet.

Wie genau?

Man wird weiterhin Schülerinnen und Schüler auf- und abstufen. Bisher wollte der Gesetzgeber, dass es für die Anforderungsstufen nur reine Leistungsnoten gibt. Nun können wir für das Auf- und Abstufen wieder stärker eine Gesamtbeurteilung vornehmen, in der auch Arbeitshaltung und Entwicklungsaussichten Platz haben.

«Nun muss man unter Umständen einem Kind wieder bewusst eine schwache Mathe-Note mitgeben. »







Die Anforderungsstufen gaben den Lehrpersonen jedoch mehr Flexibilität, wenn ein Kind nur in einem Bereich stark war.

Das stimmt, aber es gilt nun, bei der Zuteilung das ganze Kind anzuschauen. Man muss die Stärken und Schwächen genau analysieren und dann unter Umständen bewusst eine schwache Mathe-Note mitnehmen.

Plädieren Sie also dafür, die Kinde tendenziell höher einzustufen und einzelne Schwächen einfach mitzutragen?

Das ist etwas allgemein gefasst. Man muss sicher jeden Fall sorgfältig anschauen. Das ist natürlich aufwendig, aber es gilt, jedem Kind gerecht zu werden.

Wie können die Schulen gewährleisten, dass niemand über- oder unterfordert ist?

Das lässt sich mit keinem System garantieren. Das Zauberwort heisst Binnendifferenzierung. Das bedeutet, dass die Individualisierung innerhalb des Klassenverbandes zunehmen wird.

Wie ist das zu bewerkstelligen?

Die Lehrperson muss eine grössere Bandbreite innerhalb der Klasse abdecken und den Unterricht entsprechend strukturieren. Die Lektion muss so gestaltet werden, dass sie den Fähigkeiten jedes Kindes gerecht wird. Die modernen Lehrmittel sind bereits so gestalet, dass das Individualisieren gut möglich ist. Das ist für Lehrperson sehr anspruchsvoll. Aber wenn es klappt, ist viel gewonnen.

Die Schulleiter waren einstimmig für die Abschaffung der Anforderungsstufen, wie sieht es bei der Lehrerschaft aus?

Es gab eine sorgfältige Vernehmlassung. In der Lehrerschaft waren auf Sek-Stufe fast 80 Prozent für die Abschaffung der Anforderungsstufen. Bei den Primarlehrpersonen waren die Rückmeldungen gemischter, weil die Zuteilung komplexer wird. Es gibt weniger Möglichkeiten, auf eine Schwäche Rücksicht zu nehmen. Aber ich glaube nicht, dass dies eine grosse Zäsur gibt. Es wird jedoch spannend sein zu sehen, wie die Kreise Oberwinterthur und Stadt die Sek C etablieren.

«In der Lehrerschaft waren auf Sek-Stufe fast 80 Prozent für die Abschaffung der Anforderungsstufen.»



Sie sprechen die Vereinheitlichung an, überall in der Stadt gibt es bald das gleiche Sek-Modell. Wie wichtig ist das im Hinblick auf die Lehrstellensuche?

Mancher Lehrmeister wird froh sein, wenn er ein Zeugnis erhält, das er lesen kann. Bisher musste man fast eine Anleitung mitliefern, wie das Zeugnis zu interpretieren ist. Daher ist eine Vereinheitlichung sinnvoll.

Wie einschneidend wird die Umstellung für die Schulen?

Natürlich gibt es Änderungen Mathematik erhält zum Beispiel mehr Gewicht. Weil Mathematik bisher ein Anforderungsstufenfach war, spielte es als Zuteilungsfach in der Primarschule eine untergeordnete Rolle. Da verschieben sich die Gewichte. Und es braucht klarere Zuteilungen. Es wird wohl eher mal eine C-Klasse geben, was für die Abteilungen A und B eine Entlastung bringt. Solche Umstellungen sind zu Beginn schmerzhaft. Aber die Schule wird sich schnell darauf einstellen und die Elternebenfalls, wenn sie sehen, dass es funktioniert. Ich bin überzeugt, dass es für die Schülerinnen und Schüler nicht schwieriger wird. Zudem ist klar, dass wir die Situation nach einer Weile anschauen und evaluieren müssen. Dann gilt es die richtigen Schlüsse zu ziehen.

(Der Landbote)