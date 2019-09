Kistler weicht nach Neuhegi aus

In Winterthur beschäftigt Kistler derzeit gegen 660 Angestellte, für die es am Hauptsitz längst zu eng geworden ist. Bereits vor zwei Jahren sind knapp 50 Mitarbeiter an die Schlosstalstrasse umgezogen. Gestern hat Kistler nun mitgeteilt, dass zwischen 100 und 150 Arbeitsplätze von Wülflingen nach Neuhegi verlegt werden, an die Else-Züblin-Strasse 3 und 17, Ecke Sulzerallee-Seenerstrasse (siehe Bild rechts). Im schmalen mehrstöckigen Bürogebäude belegt Kistler künftig zwei Stockwerke, dorthin wird ein Teil der Entwicklung und des Vertriebs der Sensoren ausgelagert. In einer der Lagerhallen schräg gegenüber werden diese dann montiert. Die ersten Mitarbeiter arbeiten bereits am neuen Standort, Mitte Oktober ist der Umzug abgeschlossen.

«Megatrend» im Blick

Kistler wächst, wenn auch künftig langsamer als erhofft. Denn wenn die Automobilbranche kränkelt, husten auch ihre Zulieferer. Mittelfristig sind die Aussichten allerdings gut. Im autonomen und elektrifizierten Fahren sieht Kistler einen vielversprechenden «Megatrend», der Wachstum verspricht. 50 Millionen Franken will man daher in eine neue «Smart Factory» investeren, um die Produktion und den Maschinenpark auszubauen und zu modernisieren, am liebsten am heutigen Hauptsitz an der Eulachstrasse. Die Geschossfläche betrüge 10000 Quadratmeter, so der Plan, den CEO Rolf Sonderegger bereits Anfang Februar publik gemacht hat, und gleichzeitig, dass man nur bauen werde, wenn das Parkplatzangebot stimme.

Fast acht Monate später hat Kistler in Winterthur noch immer kein Grundstück gefunden. Die Standortsuche laufe weiter. Doch das firmeneigene 5000 Quadratmeter grosse Parkfeld ist laut Kistler-Sprecherin Cara-Isabell Märcklin keine Option. Handkehrum, so heisst es in der Medienmitteilung, ziele man mit dem Umzug nach Neuhegi darauf ab, sich am Hauptsitz «Zeit und Raum für die neue Smart Factory» zu verschaffen. Auch gegenüber der Standortförderung House of Winterthur hat sich Kistler vor wenigen Wochen offenbar zum Werkplatz bekannt. Dennoch ist ein Neubau im «Umfeld von Winterthur», wie Märcklin sagt, nicht undenkbar. Doch die Pläne für die «smarte vernetzte Produktion» in einer neuen Fabrik hat Kistler aufgrund der getrübten konkunjunkturellen Aussichten vorerst sowieso auf Eis gelegt. Anders in Deutschland: Dort befindet sich die neue Produktionshalle im baden-würtembergischen Heidelberg bereits im Bau, wo Kistler im Winter 2020 ein «Home of Dummy» eröffnen will. Aushängeschild soll der firmeneigene Crashtest-Dummy «Thor» werden, der dort entwickelt und hergestellt wird, speziell konzipiert für Unfälle mit Elektroautos. Und in Meerane (Sachsen), ist Kistler mit seiner Kabelproduktion kürzlich in ein grösseres Gebäude umgezogen.

500er-Grenze knacken

In diesem Jahr, so die Zielvorgabe, will der Weltmarktführer für dynamische Messtechnik die Umsatzmarke von 500 Millionen Franken brechen. Weltweit beschäftigt Kistler über 2500 Mitarbeiter, verteilt auf 60 Standorte.