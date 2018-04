Klage gegen Abenteuerspielplatz abgewiesen

Eine Gruppe von 14 Wohnungsbesitzern aus dem Winterthurer Rosenberg-Quartier will keinen Abenteuerspielplatz vor dem Haus. Mit ihrer Argumentation, ein solcher Spielplatz bringe Lärm und sei hässlich anzusehen, hatten sie beim Baurekursgericht nun aber keine Chance.

Auf dem Areal beim Schützenweiher sollen Kinder und Jugendliche unter Aufsicht Hütten bauen und so mit Holz und anderen Materialien in Kontakt kommen. Neben den Baufeldern für die Hütten sind ein Büro, eine WC-Anlage und eine Containerbox für Werkzeuge geplant. Dazu soll als Gemeinschaftsraum eine Jurte aufgestellt werden. Auf dieses Abenteuer haben 14 Anwohner aber keine Lust: So etwas bringe Chaos, Unordnung und Lärm. Es würde gehämmert und gekreischt. Die Container seien zudem ästhetisch unbefriedigend. Eine Naherholungszone dürfe doch nicht aussehen wie eine Baustelle, argumentierten sie in ihrer Klage gegen den Spielplatz.

Gericht: Kinder gehören dazu

Das Baurekursgericht teilt die Bedenken jedoch nicht, wie aus dem kürzlich publizierten Urteil hervorgeht. Kinder und Jugendliche müssten die Gelegenheit haben, sich aktiv zu betätigen und sich im Freien zu bewegen. Kinder gehörten «mit all ihren lauten und leisen Äusserungen» zum Wohnen und seien zu akzeptieren.

Auch das Bundesgericht kam in einem Urteil schon einmal zum Schluss, dass Spielplatzbetreiber nicht allzu rigorosen Einschränkungen unterworfen werden dürfen. Das Baurekursgericht liess die Stockwerkeigentümerschaft deshalb grundsätzlich abblitzen.

In einem Punkt erhielten die Anwohner jedoch Recht: Die Vermietung des Areals an Dritte für Feste und Kurse gehe in der geplanten Form nicht. Da müsse die Stadt noch einmal über die Bücher, weil eine solche Nutzung den Rahmen sprengen würde. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Anwohner können es noch ans Verwaltungsgericht und ans Bundesgericht weiterziehen. (far/sda)