Kleine Lagerboxen werden zum grossen Geschäft

«Osram» steht am blechverkleideten Würfel hinter der Migrol-Tankstelle beim Schwimmbad Töss. Wer im Innern meterhohe Regale voller Glühbirnen vermutet, liegt falsch. Der Schweizer Sitz der Leuchtmittelfirma füllt mit seinen 37 Mitarbeitern nur den kleinen Büro-Anbau Richtung Lidl.

Im grossen Kubus lagerte bislang Gardena Schläuche und Rasensprenger. Das ist vorbei. Nächste Woche eröffnet hier, nach grossem Umbau, W-Lagerbox, ein Self-Storage mit rund 90 Lagerboxen.

Im zweiten Obergeschoss schrauben derzeit Handwerker stabile Stahlelemente zu einbruchssicheren Abteilen zusammen. «Für über zwanzig davon haben wir bereits Mieter», sagt Geschäftsleiter Thomas Wiedmer. Der Markt mit den kleinen Lagern boomt, es ist bereits der fünfte Standort von W-Lagerbox, den der Unternehmer aus Fällanden in den letzten sieben Jahren eröffnen konnte.

112 Franken im Monat

Die kleinste Box misst acht Kubikmeter und kostet 112 Franken im Monat. Wer mietet so etwas? Laut Wiedmer sind es vor allem Privatkunden. Sie haben Handwerker im Haus und müssen die Möbel ausquartieren. Sie sind frisch zusammengezogen und haben nun Möbel doppelt. Sie gehen beruflich ins Ausland. Oder sie betreiben einen Webshop und brauchen Lagerfläche.

Es sind aber nicht nur junge, mobile Menschen die so ein «Auswärts-Kellerabteil» mieten. Typische Kunden sind auch ältere Menschen, die aus den eigenen vier Wänden ins Altersheim ziehen.

«Die Lage ist entscheidend. Die Leute möchten ihre Sachen nahe bei sich wissen - auch wenn sie vielleicht nur alle paar Monate ins Lager gehen.»Thomas Wiedmer

Für diese Fälle kann Wiedmer gleich den Transport der Möbel mitofferieren. Das Familienunternehmen in zweiter Generation kommt aus dem Zügelbereich und beschäftigt dort einen Grossteil seiner 100 Mitarbeiter.

Am Standort Töss wird im Eingangsbereich ein Empfang mit Zügelshop und Büros eingerichtet. Kürzlich konnte Wiedmer die Umzugssparte der Winterthurer Logistikfirma Thalmann übernehmen, die eine Nachfolgeregelung suchte.

Wer eine Lagerbox mieten will, kann sich also an einem bedienten Schalter melden und sich beraten lassen. Beim Konkurrenten Place B, der in der Steig einen Standort betreibt und in den nächsten Wochen in Oberwinterthur den zweiten eröffnen will, läuft alles vollautomatisch über die Website.

Das geht auch bei bei W-Lagerbox. «Wir können aber zusätzlich auch einen persönlichen Service anbieten, weil er uns kaum Mehraufwand verursacht», sagt Wiedmer. «Unsere Mitarbeiter sind ohnehin erreichbar, fürs Zügelgeschäft.»

Ein neues Geschäftsmodell

Wer erst einmal den elektronischen Zugangsbadge hat, kann über die Laderampe und den Hintereingang zu jeder Tages- und Nachtzeit zu seinem Abteil gelangen. Diese Möglichkeit unterscheidet Self-Storage vom klassischen Lager, welches schon Thomas Wiedmers Eltern im Angebot hatten: Dort musste man Besuche anmelden. So machten das damals alle. Das Self-Storage-Konzept, das in Amerika seit Jahrzehnten jedes Kind kennt, war bis vor wenigen Jahren in der Schweiz fast unbekannt.

In Winterthur eröffnen innert weniger Monate gleich drei solcher Angebote - und im nahen Elsau gibt es bereits seit Ende 2015 mit My-Deposit einen Anbieter. Ist der Markt für Kleinlager nicht bald übersättigt? «Überhaupt nicht», findet Wiedmer. «Im Vergleich zu Zürich ist Winterthur geradezu jungfräulich.» Die Konkurrenz mache ihm kein Bauchweh, solange sie nicht direkt nebenan sei. «Die Lage ist entscheidend. Die Leute möchten ihre Sachen nahe bei sich wissen - auch wenn sie vielleicht nur alle paar Monate ins Lager gehen.»

Im Schnitt werden die privaten Boxen etwa sechs Monate lang gemietet. Auf längere Mietverhältnisse hofft man im Erdgeschoss und ersten Stock. Dort werden klassische Firmenlager mit bis zu 500 Quadratmeter anbeboten. (Der Landbote)