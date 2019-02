Knappe Zustimmung für umstrittene Traglufthalle

Am Montag entscheidet der Grosse Gemeinderat Winterthur über das Traglufthallenprojekt Geiselweid. Die vorberatende Sachkommission BSKK unterstützt den Kreditantrag für die Überdachung des Olympiabeckens im Freibad mit einer knappen Mehrheit.

Der Bedarf an zusätzlicher gedeckter Wasserfläche sei grundsätzlich unbestritten, heisst es im Bericht der Kommission. Ein zweites Hallenbad in Winterthur erkennt sie als ein klares Bedürfnis der Bevölkerung.

Umstritten aus ökologischen und finanziellen Gründen

Wie schon der Stadtrat spricht sich aber auch eine starke Minderheit gegen das Projekt aus. Einerseits aus Kostengründen: Die vorgeschlagene Traglufthalle soll 2,5 Millionen Franken kosten, der saisonale Winterbetrieb weitere 460 000 Franken pro Jahr. Andererseits aus ökologischer Sicht: Eine Traglufthalle biete eine ungleich schlechtere Energiebilanz gegenüber einem Hallenbad mit optimierten Energieverbrauch.

Innenansicht der Traglufthalle. Visualisierung: PD

Der Bau einer Traglufthalle soll eine Übergangslösung sein. Mit einer Lebensdauer von ungefähr 15 Jahren soll in dieser Zeitspanne eine nachhaltige Lösung gefunden werden. Die geplante Traglufthalle verfügt über eine lichtdurchlässige Folie, die gegenüber früheren Produkten einen doppelt so hohen Dämmwert erreicht, heisst es in der Mitteilung der Kommission. Mit dem Kauf von Biogas-Zertifikaten, könne der Wärmebedarf der Traglufthalle vollständig CO2-kompensiert werden.

Sollte nicht das Referendum ergriffen werden, ist für den Kredit der Traglufthalle keine Volksabstimmung nötig. (far)