Kongresszentrum mit Mission

Im Gate 27 zwischen den Bahngleisen und der Theaterstrasse muss man lange nach einem Kreuz suchen. Das Kongress- und Seminarzentrum im Besitz der Freien Evangelischen Gemeinde (FEG) Winterthur gibt sich offen und weltlich. Es beherbergt grosse Veranstaltungssäle, ein Auditorium mit 630 Plätzen und ein Restaurant. Erst bei genauerem Hinsehen offenbaren sich die freikirchlichen Säulen des Hauses: beispielsweise in Form der 24-Stunden-Kapelle oder auch an der Pinnwand gleich neben dem Auditorium. Dort wird ak­tuell für christliche Missionierungsarbeit in Südamerika oder «Strassenevangelisation» in der Slowakei geworben.Eröffnet wurde das Gate 27 im Januar 2014, für die Stadt scheint es an Bedeutung zu gewinnen. Immer mehr Kaderanlässe der Verwaltung finden mittlerweile im Gate 27 statt, das wird bei der FEG bestätigt.

Steuergeld für die FEG

Wie viele Anlässe es sind, darüber schweigt sich die Stadt aus. Die Stadtkanzlei, welche administrativ dem Stadtpräsidenten Michael Künzle (CVP) unterstellt ist, hat dieses Jahr schon mehrere Kaderveranstaltungen im Gate 27 durchgeführt. Andere fänden im Theater Winterthur statt, heisst es auf Anfrage. Das Gate 27 biete eine «zweckmässige und moderne Infrastruktur an zentraler Lage».

Wo jedes der sieben Departemente seine Kaderanlässe durchführt, schlüsselt die Stadt nicht auf. Der Aufwand, eine Übersicht zu erstellen, lasse sich nicht rechtfertigen. Und somit gibt es auch keine Antwort auf die Frage, wie viel Geld die Stadt Winterthur der FEG jährlich zukommen lässt.

Schweigsam gibt sich auch der Stadtrat. Im Umstand, dass sich das Kongresszentrum im Besitz der Freien Evangelischen Kirche befindet, sieht er «kein Problem». Tätigkeiten und Weltanschauung der FEG will er nicht kommentieren.

«Ein Business betreiben»

Zahlen zu den Kaderanlässen nennt auch das Gate 27 keine. «Wenn unser Kunde das nicht sagen will, dann können wir auch nicht weiter informieren», sagt Geschäftsführer Roger Tacheron. Er betont, dass die Stadt nur eine von vielen Organisationen sei, die Anlässe im Gate 27 durchführe: «Wir haben mehr als 400 bezahlte Anlässe pro Jahr mit über 100 verschiedenen Kunden.» Das Gate 27 sei zudem von der FEG abgegrenzt, sagt Tacheron. «Das ist ein anderer Brand, das Kongresszentrum ist neutral und keine Kirche.» Man evangelisiere auch nicht während der Anlässe. Hört man Tacheron zu, so scheint keine christliche, sondern eine überaus weltliche Mission hinter dem Kongresszentrum zu stehen: «Wir wollen ein Business betreiben.»

Dazu passt, dass Winterthur Tourismus den religiösen Hintergrund der Kongresskirche verschweigt. Auf der Gate-27-Werbeseite des Tourismusbüros wird die Freikirche als Besitzerin mit keinem Wort erwähnt.

Die Aussagen können aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die FEG sehr wohl einer christlichen Mission verpflichtet sieht. Deshalb ist die als konservativ geltende Freikirche auch nicht bei allen staatlichen Stellen so gerne gesehen wie in Winterthur. Zwei Bundesämter haben in den vergangenen drei Jahren mit der FEG assoziierten Jugendverbänden die Unterstützungsbeiträge gestrichen, da es sich um «stark religiös geprägte Organisationen» handle, bei denen «die Glaubensvermittlung und nicht die Entwicklung des Jugendlichen im Zentrum steht».

Das Missionieren oder eben die Evangelisation gehört zu den Grundpfeilern der FEG. Laut einem NZZ-Artikel verfügt die Kirche über ein eigenes Missionsbudget und ein Beratungsteam für missionarische Tätigkeiten in aller Welt. Auch in der aktuellen Ausgabe der Mitgliederzeitung «Gmeindzytig» (Auflage: 500 Exemplare) wird den Tätigkeiten von FEG-Missionaren Platz eingeräumt.

Homosexualität zu komplex

Auffallend ist jedoch, dass man bei der FEG vergeblich nach offiziellen Informationen zur Missionierung oder zur Weltanschauung sucht. Fragen bezüglich Homosexualität oder Gleichstellung werden ausgeklammert. Das hat System, wie Gate-27-Chef Roger Tacheron bestätigt.

«Im Umstand, dass sich das Zentrum im Besitz der Freien ­Evangelischen Kirche befindet, sieht der Stadtrat kein Problem.»Antwort der Stadtkanzlei

Die FEG Winterthur, die zu einem Bund mit landesweit über 80 eigenständigen Gemeinden gehört, äussere sich mittlerweile zu gewissen gesellschaftspolitischen Fragen nicht mehr öffentlich. «Wir machen bewusst keine vereinfachte Aussage zu Themen wie Homosexualität, da es ein komplexes Thema ist», sagt Tacheron. Was sagt die FEG Winterthur aber beispielsweise zur Überzeugung gewisser Freikirchen, dass Homosexualität eine Krankheit und damit heilbar sei? «Wir würden im Gate 27 keineexplizit auf Homosexuelle ausgerichtete Heilungsseminare zulassen. Inhaltlich kann ich aber nicht für alle 300 Gemeindemitglieder sprechen, wir haben in der FEG eine sehr grosse Meinungsvielfalt und wollen uns deshalb zu derart grossen Themen auch nicht plakativ äussern.»

Geäussert hat sich allerdings der Präsident der FEG Schweiz. In einem Interview mit der christlichen Website «livenet» sprach er sich vor einem Jahr gegen homosexuelle Partnerschaften aus und meinte, dass «gewisse Lebensformen für einen Christen nicht gehen».

Ob sich eine solche Geisteshaltung mit dem Diversity Management der Stadt Winterthur verträgt, bleibt mangels Antworten des Stadtrats ungeklärt. Auf der Homepage des Gate 27 wirbt die Stadt jedenfalls offen für das Kongresszentrum: «Wir wünschen weiterhin viel Erfolg und freuen uns auf unseren nächsten Anlass.» (Landbote)