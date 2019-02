Kredit für Sanierung der Pensionskasse zurückgewiesen

Die Aufsichtskommission hat nach insgesamt elf Sitzungsterminen die Beratungen zur Vorlage des Stadtrates zur Sanierung der Pensionskasse am Montag abgeschlossen. Sie beantragt dem Grossen Gemeinderat, die Vorlage insoweit zurückzuweisen, als ein Kredit von 144 Millionen Franken für die Sanierung der Pensionskasse (PK) gefordert wird. Zuerst soll eine Integration der PK in eine andere Trägerschaft angestrebt werden, teilt die Kommission mit. Ausserdem sollen mit einer Änderung der Verordnung über die Pensionskasse die Sparbeiträge der Stadt als Arbeitgeberin und der versicherten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ab 1. Januar 2020 neu festgelegt werden. (far)