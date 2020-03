Kritisierte Schulpräsidentin will mit den Eltern reden

Sie haben kürzlich Ihre Pläne zur besseren Durchmischung an Schulen publik gemacht. Viele Eltern haben skeptisch reagiert. Verstehen Sie sie?

Ich kann die Reaktionen verstehen. Die skeptischen Reaktionen kamen bisher seitens Eltern von deutschsprachigen Kindern. Ich werde auch die Eltern der fremdsprachigen Kinder anhören.

Wie machen Sie das?

Am letzten Informationsabend habe ich mit einer Gruppe von deutschsprachigen Eltern aus dem betroffenen Gebiet abgemacht, dass wir uns treffen. So kann ich mir die Sorgen und Anliegen anhören. Wir schauen, ob wir Lösungen finden. Auch die fremdsprachigen Eltern laden wir ein.

Weshalb haben Sie sich nicht vorher mit den Eltern abgesprochen?

Wünsche betreffend Schulwahl können wir im Vorfeld nicht erfassen – schliesslich hat sich das Volk in einer Abstimmung klar gegen die freie Schulwahl ausgesprochen. Wenn aber Sorgen auftauchen, nehmen wir diese ernst.

Eltern sagten, sie müssten Opfer bringen, wenn ihre Kinder vom Schönengrund ins Gutschick eingeteilt werden.

«Opfer» ist in diesem Zusammenhang ein schwieriges Wort. Für einige Eltern ist es eine Umstellung. Für andere Eltern ist dies mit Emotionen und Organisation verbunden.

Haben Sie die Schulzuteilung unterschätzt?

Nein, wir sind vorbereitet. Das Thema Durchmischung bewegt. Die Schulpflege steht mit dem Gutschick in engem Austausch. Wir hören oft: «Wenn wir eine bessere Durchmischung hätten, würde sich dies positiv auf die Schule auswirken.» Von den Klassen, die seit einem Jahr besser durchmischt sind, erhalten wir positive Rückmeldungen.

«Es geht nicht um unsere Behörde. Es geht um die Chancengerechtigkeit für die Kinder.»

Was wurde damals verändert?

Hinter dem Zuteilungsungsprozess steht eine lange Planung. Dabei können wir nicht alle Eltern einbeziehen. Es gibt seit letztem Jahr ein Ausgleichsgebiet, worüber ich an den Elternanlässen informiert habe. Bereits vor einem Jahr gab es Kinder aus diesem Gebiet, die ins Gutschick wechselten. Dies auch deshalb, weil es im Mattenbach zwei 3. Klassen, aber nur eine 4. Klasse gibt.

Sie möchten eine bessere Durchmischung erreichen. Worauf stützen Sie sich dabei?

Der Bildungsauftrag des Kantons hält fest, worauf es bei der Klassenzusammensetzung ankommt. Dazu gehört die kulturelle Durchmischung.

Ist das nun ein Schulversuch?

Nein. Es ist eine Schülerzuteilung und ein Prozess, bei dem man Einzugsgrenzen etwas verschiebt. Mit dem Hintergrund, die Chancengerechtigkeit zu optimieren. Nicht mehr und nicht weniger. Wir sind eine Behörde, die einen Auftrag hat und im Dienst der Schule arbeitet. Der Entscheid war einstimmig und somit von allen Parteivertretungen breit abgestützt.

Sollen so noch mehr Quims-Schulen entstehen?

Der Kanton entscheidet, ab wann eine Schule ins Quims-Programm aufgenommen wird und mehr Gelder erhält. Der Richtwert liegt bei 40 Prozent Fremdsprachigen. Das Tägelmoos und das Mattenbach Primar sind grad etwa dort, aber nicht im Quims-Programm. Selbstverständlich begrüsse ich es, wenn es mehr Geld vom Kanton gibt. Das hatte aber keinen Einfluss auf die Schuleinteilung.

Gibt es Studien, die Sie konsultiert haben?

Ja, es gibt verschiedene Studien und Bildungsberichte; das Thema wird seit Jahren in der Literatur behandelt. Die jüngste Studie, die ich kenne, ist aus Zürich. Sie besagt ganz klar, dass man sehr viel bewirken kann, wenn man die Grenzen von bestimmten Einzugsgebieten leicht verschiebt.

Sie haben gesagt, es gebe kein stadtweites Konzept. Weshalb beginnt man in einem einzigen Schulkreis?

Eine stadtweite Diskussion begrüsse ich. Es brauchte jedoch sehr viel Zeit und personelle Ressourcen in der Verwaltung, um ein stadtweites Konzept zu entwickeln. Stadtweite Konzepte bringen nicht in jedem Fall die effektivsten Lösungen für die sehr unterschiedlichen Gegebenheiten vor Ort. Die Umsetzung der lokalen Durchmischung wäre nicht zwingend eine andere oder wirkungsvoller.

«Kinder, denen Deutschkenntnisse fehlen, haben nicht die gleichen beruflichen Möglichkeiten.»

Gibt es denn Erfahrungswerte?

Kinder, denen Deutschkenntnisse fehlen, haben nicht die gleichen beruflichen Möglichkeiten. Wenn sie in einem Gebiet zur Schule gehen, in dem Deutsch nicht als gesprochene Sprache wahrgenommen wird, greift etwa der Deutschunterricht weniger. Diese Erfahrungswerte hat man seit Jahren.

Was bringt die Durchmischung von fremd- und deutschsprachigen Kindern an Schulen?

Wir sind eine Kulturstadt. Winterthur ist bunt durchmischt. Das Aufeinanderzugehen ist eine Grundkompetenz, die in die Schulen gehört. Wir sind verschieden und gehören trotzdem zueinander. Wenn man das schon als Kind erlebt, wird es selbstverständlich.

Weshalb setzen Sie nicht bei der Frühförderung an?

Frühförderung würde ich gern verstärken, aber ich bin nicht in der Position dazu. Das ist beim Departement Schule und Sport angesiedelt und wird zentral gesamtstädtisch organisiert.

In der Primarschule ist es doch zu spät.

Nein, zu spät ist es nie.

Sie sind noch nicht lange im Amt. Wieso bringen Sie bereits jetzt ein solch einschneidendes Projekt?

Es ist kein Projekt, es ist ein Zuteilungsprozess, für den wir als Schulpflege zuständig sind. Es wird stadtweit vielerorts Kindern zugemutet, das Schulhaus zu wechseln. Die Schulwegdistanzen werden weiterhin eingehalten, und die Schulwege sind gesichert.

Wie geht es Ihnen, wenn Sie an die schwierigen Gespräche denken, die nun anstehen?

Ich begrüsse die direkten Begegnungen mit Eltern. Eltern, die schlussendlich mit der Zuteilung nicht einverstanden sind, gelangen an den Bezirksrat. Das ist der demokratische Rechtsstaat. Es geht nicht um unsere Behörde. Es geht um die Chancengerechtigkeit für die Kinder.