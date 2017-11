«Kunst und Kultur sind für mich lebenswichtig»

Die Fans des Café können beruhigt in die Zukunft blicken. «Ich habe eine ganz tolle Nachfolgerin gefunden», sagt Silvia Wanzenried. Regula Kägi, «eine sehr sympathische Seuzacherin, die mir ein Stammgast empfohlen hat» wird mit Unterstützung ihrer ganzen Familie das kleine Lokal im Dorfkern von Oberwinterthur weiterführen.

Das Konzept, mit dem Wanzenried das Kaffee Augenblick zu etwas ganz Besonderem gemacht hat, soll beibehalten werden. Regelmässig treten lokale Musiker auf und einheimische Künstler präsentieren ihre Werke. Das soll auch weiterhin so sein. Anfangs hätten die Winterhurer zwar bezweifelt, ob überhaupt jemand nach Oberi käme, aber das Cafè laufe gut und habe zahlreiche Stammgäste «Meine Nachfolgerin kann schon etwas verdienen.»

Ihr grosses Netz an Kulturschaffenden, das sich die 57-Jährige im Lauf der Zeit aufgebaut hat, will sie nutzen, um weiter Kultur zu organisieren. Gern würde sie weiterhin Ausstellungen organisieren, in Restaurants, Banken oder Geschäften. Sie sieht da einen grossen Bedarf, denn einerseits würden viele Kunstschaffende gern mehr Kontakt zu Käufern bekommen. Andererseits würde nicht jeder, der gern Kunst daheim hätte, Vernissagen und Galerien besuchen. Im Augenblick trinke man einen Kaffee und sehe ein Kunstwerk an der Wand und kaufe es.»

Der Übergang zu ihrer neuen Rolle ist fliessend. Als Kulturvermittlerin hat sie gerade für das Restaurant Rübis und Stübis im Naturzentrum Thurauen eine bunt durchmischte Konzertreihe organisiert, die erste Veranstaltung war am Wochenende. «Es gibt im Raum Winterthur so viele gute Musiker aus allen Bereichen, die Auftrittsmöglichkeiten suchen.» Angst, vor dem Neuen hat sie nicht, um Geld zu verdienen will die ausgebildete Primarlehrerin weiter nebenher Schule geben.

Herausforderungen und Konflikte sehe sie als Lebenserfahrung an: «Sicherheit brauche ich nicht, ich habe immer mich.» Wenn die langen Arbeitstage im Café nicht mehr sind, will Silvia Wanzenried auch selber wieder mehr malen, singen und tanzen. «Kunst und Kultur sind für mich lebenswichtig», sagt sie und gerät ins Philosophieren. «Kultur ist etwas sehr Lebendiges, das kann man nicht kontrollieren.» Nicht umsonst werde Kunst in «restriktiven politischen Systemen» als Gefahr wahrgenommen. Man denke nur an das Dritte Reich, die Bücherverbrennungen und die entartete Kunst.

Der Hauptgrund warum Silvia Wanzenried das Café aufgibt ist ein Unfall. Bei einem Sturz mit dem Velo vor zwei Jahren hat sie sich das Handgelenk gebrochen und heute kann sie es nicht mehr einwandfrei bewegen. Die Arbeit im Kaffee sei körperlich anstrengend: «Allein schon die schöne italienische Kaffeemaschine zu bedienen geht kaum noch.» In letzter Zeit habe ihr deshalb ihr Lebenspartner, der Künstler Hubus, über Mittag im Café geholfen. «Ich habe keine Lust meinen Körper kaputt zu machen, deshalb höre ich auf.» Ausserdem hat ihre Tochter innerhalb von vier Jahren drei Kinder bekommen. «Jetzt hätte ich gern mehr Zeit für meine Enkel».

Auf die Frage wie sie sich selber beschreiben würde antwortet die lebhafte zierliche Frau: «Ich bin ungeduldig und schaffe es nicht immer, meine Meinung zurückzuhalten. Ausserdem gelinge es ihr nicht ohne Flecken und mit perfekter Frisur herumzulaufen. «Aber unperfekt wie ich bin, habe ich noch einiges zustande gebracht». Unperfektion sei sowie im Trend. «Wenn ich Sonntags zwei Zöpfe gebacken habe, und einer sieht etwas wüster aus als der andere, dann sagen die Leute: Ich hätte gern vom Selbstgemachen», sagt sie lachend.

«Oberi ist heute ein sehr lebendiges Dorf», 25 Jahre lang hat Silvia Wanzenried hier gewohnt, seit eineinhalb Jahren lebt sie bei ihrem Partner im Mattenbach. Wirklich vermissen wird sie das Quartier in dem sie sich von Anfang an stark engagiert hat aber wohl nicht. «Ich habe das Café aufgebaut, jetzt braucht es mich nicht mehr». In den Einfamilienhausquartieren habe ein Wechsel stattgefunden, viele junge Familien sind auch aus dem Raum Zürich dazugezogen. «Auch der neue Teil ist nicht tot, sondern sehr lebendig.» Besonders gefällt ihr der Eulachpark mit dem «super» Spielplatz. «Der Park wird wirklich genutzt , das ist ja bei neu gestalteten Projekten nicht selbstverständlich.» (Der Landbote)