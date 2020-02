Kunsthalle würdigt Kurt Münger

Es gibt das «gloriose Jahrzehnt» als das Kunstmuseum Winterthur 1916 eröffnet wurde. Es gibt aber eine zweite solch herausragende Periode näher bei der Gegenwart und vielleicht nicht ganz so bedeutsam, aber gleichwohl für die Vermittlung von zeitgenössischer Kunst in Winterthur einzigartig.

1980 wurde die Kunsthalle Winterthur in ihrer heutigen Form gegründet und ihr stand als Präsident Kurt Münger mit anderen Kunstverschworenen vor. Ein Glücksfall für eine Institution, die damals noch in der Freizeit geführt wurde und wo am Wochenende aufgebaut und wieder abgebaut wurde. Denn Münger, in leitender Stellung bei den Winterthur Versicherungen und unterstützt von seiner kunstsinnigen Sekretärin, brachte umfassende Kenntnisse und persönliche Kontakte zur internationalen Kunst ein.

«Kurt gab dem Künstler das Szepter in die Hand, ein paar Gespräche genügten»Dieter Schwarz über das kuratorische Vorgehen von Münger

Premiere feierte man mit Max Bill, dem einzigen Künstler Winterthurs von Weltformat und Pionier der Konkreten Kunst. Es war ein Auftakt, der hohe Erwartungen weckte. Was dann folgte, war fundierte Prophetie. Denn Güther Uecker, Tony Cragg (heute Sir Tony Cragg), Martin Kippenberg oder Franz Erhard Walther hatten noch nicht das internationale Renommée, das sie heute geniessen. Und Münger errichtete mit diesen und anderen vor dem Durchbruch stehenden Künstlern das solide Fundament der Kunsthalle, die er damit in die Nähe der etablierten Institutionen wie Basel und Bern führte.

Laudation als Glanzpunkt

Seither wird die Kunsthalle Winterthur auch ausserhalb ihres Standortes mit Interesse und Respekt wahrgenommen, fasste Dieter Schwarz, ehemaliger Direktor des Kunstmuseum Winterthur, die Leistung seines Freundes in einer feinsinnigen Laudatio zusammen. «Kurt gab dem Künstler das Szepter in die Hand, ein paar Gespräche genügten», beschreibt Schwarz das «kuratorische» Vorgehen seines Freundes. Es sei eine glückliche Zeit ohne Kuratoren und Assistenten gewesen, ergänzte Schwarz leicht nostalgisch gestimmt.

Münger, der nie auf dem Podest stehen wollte, amtete später im Kunstvereinsvorstand als Vizepräsident und schenkte zusammen mit seiner Frau Tina dem Kunstmuseum bedeutende Ergänzungen zur amerikanischen Sammlung. Schwarz’ Laudatio Müngers war der Glanzpunkt einer Vernissage, die dem frühen Werk des im letzten Jahre verstorbenen Bendicht Fivian gewidmet war. (Hier lesen Sie den Nachruf) Im zweiten Saal nimmt die Kunsthalle ihr Jubiläum zum Anlass einer perspektivenreichen kritischen Würdigung der bewegten 80er Jahre mit einem Setting aus der Zeit und einer Veranstaltungsreihe.