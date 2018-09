Langes Warten, weise Worte und ein kurzer Abschied

Mehr als eine Stunde vor Beginn ist die Schlange bereits lang. Tibetische Mönche, Studierende und deren Dozenten warten aufgeregt, bis sie ins Kirchgemeindehaus Liebestrasse hereingelassen werden. Hier hat der 14. Dalai Lama, Tenzin Gyatso, seinen letzten Auftritt auf seiner Reise durch die Schweiz. Weiter vorne in der Schlange schiessen zwei Studentinnen noch schnell ein Selfie, bevor sie durch die Eingangskontrolle gelotst werden. Drinnen herrscht das typische Gewusel, der Festsaal ist bis auf den letzten Platz besetzt. 700 Personen sind hier, 1000 weitere verfolgen laut der ZHAW den Auftritt im Livestream.

Das Podium an der ZHAW in voller Länge. Video: ZHAW via Facebook

Im Saal wird es auf einen Schlag still, alle erheben sich und schauen zum Mann im Mönchsgewand, der winkend und mit einem breiten Lächeln im Gesicht die Bühne betritt. Eingeladen hat ihn die ZHAW, um über «Universal Human Values and Education» zu sprechen. Es geht um menschliche Grundwerte wie Ehrlichkeit, Loyalität, Liebe und Frieden. Und darum, wie die Wissenschaft zu einer besseren Gesellschaft beitragen kann.

«Wir sind alle gleich»

In seiner Begrüssungsrede spricht der Dalai Lama über Gleichheit, Gemeinsamkeit und Gemeinschaft. «Ich merke mir die Namen anderer nicht, denn wir sind alle gleich. Wir werden gleich geboren und sterben auf die gleiche Weise. Wir sind alle Brüder und Schwestern.» Darum solle man sich nicht auf die Unterschiede zwischen den Völkern konzentrieren, sondern ­Gemeinsamkeiten suchen: «Die Ausgrenzungen und das Einteilen in ‹Wir und die anderen› hat zu Tötungen, Hungersnöten und Vertreibungen geführt.» Die Menschen seien in der Pflicht, diese hausgemachten Probleme zu lösen. Das ginge nur durch Gemeinschaft. Er erzählt von einem spanischen Mönch, der in der Nähe von Barcelona in den Bergen ein Einsiedlerleben führte, aber nach fünf Jahren zurückkehrte. «Er konnte allein nicht über­leben, er brauchte Freunde.» Die Bildung sollte demnach mehr auf die inneren Werte setzen, folgerte der Dalai Lama, mehr auf die «Bildung des Herzens» als auf die des Hirns.

Er habe gerne mit dem spanischen Mönch gesprochen, «weil sein Englisch noch schlechter war als meines und ich mich so selbstbewusster fühlte». Er lacht, und alle im Saal lachen mit. Es sind eine Leichtigkeit, ein Witz, gepaart mit Optimismus, die das geistige Oberhaupt der Tibeter so authentisch wirken lassen. Ein Merkmal, das ihm geholfen hat, zu einer der verehrtesten spirituellen Personen zu werden.

«Wir werden gleich geboren, wir sterben gleich. Wir sind alle Brüder und ­Schwestern.»Dalai Lama

In der anschliessenden Podi­ums­diskussion mit einer Professorin für Interkulturalität, einem Mitglied der Hochschulleitung, dem Vizepräsidenten des Tibet-Instituts und dem Präsidenten der Studierendenvereinigung geht es darum, wie universelle Grundwerte im Studium gelehrt werden können. Und welche ­Bedeutung diese Werte haben, in einer Zeit, in der in Bürgerkriegen Hunderttausende sterben, noch mehr auf der Flucht sind und Amerika eine Mauer baut. Der Dalai Lama ruft in seinen Antworten immer wieder dazu auf, die Gemeinsamkeit statt den Unterschied zu betonen.

Weiss für Glück und Mitgefühl

Vor dem Auftritt an der ZHAW besuchte der Dalai Lama am Freitag das Tibet-Institut in Rikon, feierte am Samstag dessen 50-Jahr-Jubiläum in den Eulachhallen und empfing am Sonntag zu sogenannten Unterweisungen im Hallenstadion.

Zum Ende seines Auftritts überreicht er allen Podiumsteilnehmern eine Khata, einen traditionellen Begrüssungsschal aus weisser Seide. Weiss steht für das reine Herz des Überreichenden, der ihnen Glück, Wohlwollen und Mitgefühl wünscht.

Dann verlässt der Dalai Lama, von zwei Helfern gestützt, das Podium. Das Publikum steht wie zu Beginn ehrfürchtig schweigend, bis er den Raum verlässt und seine Tour durch die Schweiz damit beendet. Übrig bleiben erfüllt lächelnde Tibeter und beeindruckte Studierende. (Landbote)