Lauter schöne Dinge, schmuck präsentiert

Tante und Nichte verstehen sich gut, sie wirken wie ein eingespieltes Team. Lena Reiser kam schon als Kind oft zur Tante in den Laden, wenn sie Ferien hatte. Seit mittlerweile acht Jahren arbeitet sie nun Teilzeit mit in der Schmuckboutique Valentina. Sie scheint genau so fasziniert zu sein von all diesen schönen Dingen wie ihre Tante. Marianne Reiser bezieht inzwischen zwar ihre AHV-Rente, doch ans baldige Aufhören denkt sie noch nicht.Sie hat ein schönes Geschäft und mittlerweile auch ein traditionsreiches. Seit 40 Jahren kauft man in der Boutique Valentina Modeschmuck aus dem letzten Jahrhundert und Gläser, die noch älter sind. Das Interesse der Kundinnen sei ungebrochen, sagt sie, natürlich habe es immer wieder schlechtere Jahre gegeben, doch gerade jetzt kämen wieder viele Junge. Und sie kommen von weit her: «Wir haben Kundinnen aus München und Genf», sagt sie. «Und aus dem Tessin», ergänzt die Nichte.

«Faszinierende Einzelstücke»

Sie alle suchen das, was sie anderswo kaum finden: Viktorianische Broschen aus den Jahren nach 1850, amerikanischen Schmuck mit bunten Glitzersteinen aus der tollen Hollywood-Ära, Ohrringe für hundert Franken das Paar, Bakelit-Ketten und solche mit Murano-Glas aus den 1920ern und 1930er-Jahren. «Der Reiz dieses alten Modeschmucks liegt darin, dass die Fassungen und die Formen so sorgfältig gearbeitet sind», sagt Marianne Reiser. «Und es sind meistens Einzelstücke, das macht sie für mich bis heute so faszinierend.»

Bild: Marc Dahinden

Jedes Jahr fliegt sie fünf Mal nach London, um bei Händlern einzukaufen. «Vor etwa fünf Jahren zeichnete sich ein Engpass ab, also stellte ich eine Dokumentation zusammen, was ich suche, und das half», sagt sie. Seit der Brexit-Abstimmung komme nun auch wieder mehr auf den Markt. Einmal pro Jahr begleitet sie die Nichte nach England, damit sie das Geschäft dort kennenlernt.

Schaufenster als Kunstwerk

Lena Reiser hat es auch übernommen, neue Werbekanäle zu erschliessen, via Instagram zum Beispiel. «So kommt eine neue Lebendigkeit hinzu», freut sich die Tante.

Auch die Website ist hübsch aufgefrischt. Online kaufen und verkaufen aber komme nicht in Frage: «Man kann als Händlerin oder auch als Kundin ein Original nur beurteilen, wenn man es in den Händen hält.»

Wichtig ist beiden, dass das Geschäft trotz der alten Stücke unverstaubt wirkt. Brocki-Groove oder Second-Hand-Geruch wären ihnen ein Graus. Frisch und peppig wirken auch die Schaufenster. Irène Spahn sei die Gestalterin, sagt Marianne Reiser, zum Team gehört auch Brigitta Fuchs, und alle drei sind Freundinnen. Alle fünf bis sechs Wochen wird gewechselt, jedes Mal wird das Fenster so selber zum Schmuckstück. Eine Best-of-Show der letzten 40 Jahre ist jetzt in diesen Wochen zu sehen. (Landbote)