Leder Locher schliesst den Laden in Winterthur

Ende März schliesst Leder Locher seine Filiale in Winterthur. Dies bestätigte Geschäftsführer Urs Schindler auf Anfrage. Er erklärt den Wegzug mit wirtschaftlichen Gründen und betont: «Der Umsatzrückgang in den letzten drei Jahren war eklatant.»

«Die Aussichten sind schlecht, gerade auch mit Blick auf den anstehenden Wegzug von Möbel Pfister.»Urs Schindler

Schindler führt diesen Rückgang einerseits auf die generell zunehmende Konkurrenz durch das Online-Shopping zurück. Andererseits habe früher in Winterthur einzig Leder Locher die Marke Maison Mollerus im Sortiment geführt und sich so ein Alleinstellungsmerkmal gesichert. Produkte dieser Schweizer Marke gebe es mittlerweile aber auch bei Globus zu kaufen.

Fast 40 Jahre in der Stadt

Gemäss Schindler ist der Betrieb des Ladenlokals an der Marktgasse zudem vergleichsweise teuer, weil dieses aufgrund seiner zwei Stockwerke mehr Personal erfordere. Der Vermieter habe Bereitschaft gezeigt, Leder Locher im Mietpreis entgegen zu kommen. Dies konnte am Entscheid aber nichts ändern: «Die Aussichten sind schlecht, gerade auch mit Blick auf den anstehenden Wegzug von Möbel Pfister.» Das Möbelhaus direkt gegenüber habe ein ähnliches Kundensegment angesprochen. Leder Locher sei auf Kunden angewiesen, die Qualität und eine kompetente Beratung suchten und dafür auch zu zahlen bereit seien. Schindler sagt: «Wir befürchten, dass solche Kunden an der Marktgasse zunehmend ausbleiben werden.»

Neben dem Verkauf von Reisegepäck und Taschen bietet Leder Locher auch Reparaturen und Änderungen an. Das Lokal in Winterthur mietet Leder Locher bereits seit 2002, insgesamt war das Fachgeschäft fast 40 Jahre lang in der Stadt tätig. Zurzeit suche man keinen neuen Standort in Winterthur. Ausschliessen will Schindler eine spätere Rückkehr in die Stadt nicht. Die Priorität liege aber klar beim Online-Verkauf. In diesen Bereich habe Leder Locher viel investiert, seit letztem Jahr bietet die Firma einen Online-Shop an. Schindler sagt: «Wir sind positiv überrascht über die Resultate, die wir auf diesem Kanal erzielen konnten.»

Alle haben eine neue Stelle

Die Mitarbeitenden aus Winterthur seien frühzeitig über die Schliessung informiert worden. Einigen von ihnen konnte Leder Locher intern eine neue Stelle anbieten, unter anderen auch der langjährigen Filialleiterin Barbara Vercelloni-Soland. Sie wird gemäss Schindler zukünftig in den Filialen Zürich Münsterhof und Glattzentrum arbeiten. Diejenigen Mitarbeitenden, denen Leder Locher keine Anschlusslösung anbieten konnte, hätten alle bereits eine neue Stelle gefunden.