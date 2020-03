Leere Tanzflächen und Theatersäle

«Wir haben ab sofort geschlossen», teilte das Bolero am Freitagnachmittag mit. Kurz zuvor hatte der Bundesrat ein Verbot für Veranstaltungen ab 100 Personen erlassen und für Restaurants, Bar und Discos eine Obergrenze von 50 Personen inklusive Personal eingeführt. Dies soll das vom Bundesamt für Gesundheit empfohlene Abstandhalten erleichtern.

Auch dem Salzhaus blieb nichts anderes übrig, als dicht zu machen: «Wir haben – auch wenn sie uns sehr hart treffen – Verständnis dafür und werden daher unseren Betrieb bis Ende April einstellen», so Michael Breitschmid, der in der Geschäftsleitung des Kulturlokals sitzt. Auch das Albani sagt alle Anlässe ab. Der Barbetrieb soll laut Geschäftsleiter Roland Mages vorerst weitergeführt werden – mit maximal 50 Personen.

Einen ähnlichen Weg wählte das Casinotheater: Die Vorstellungen werden verschoben, das Restaurant bleibt geöffnet. Auch hier dürfen von den insgesamt 80 Plätzen jeweils nur 50 gleichzeitig besetzt werden. Schnell reagiert auch das Park Hotel: «Wir werden per heute Abend die Bestuhlung im Restaurant auf 45 Plätze anpassen», teilt Direktor Philipp Albrecht mit: «Das bedeutet, dass wir für unseren Sonntagsbrunch Gästen absagen müssen.» Mit grösseren Gesellschaften werde man nächste Woche in Kontakt treten, um Lösungen zu finden.

Ungewisse Folgen

Die beiden Beispiele aus der Gastronomie bestätigen, was Thomas Wolf, Präsident von Gastro Winterthur, gestern Nachmittag vermutete: «Solange man noch ein Geschäft machen kann, macht man es.» Auch er wird sein Restaurant, das Bahnhöfli in Wülfligen, nicht schliessen. Wie sich die verschärften Regeln auf die lokale Gastronomie auswirken, könne er so kurz nach der Bekanntgabe durch den Bundesrat nicht abschätzen.

Als Wirt trifft ihn persönlich insbesondere, dass die Schulen geschlossen werden respektive kein Unterricht mehr stattfinden darf. So seien über den Mittag viele Lehrer vom gegenüberliegenden Schulhaus zu ihm gekommen. Vor einer Woche äusserte sich Wolf schon einmal im Landboten zum Coronavirus und betonte insbesondere auch den ungünstigen Zeitpunkt: «Wir haben eben erst die 13. Monatslöhne bezahlt, jetzt steht die Entrichtung der Mehrwertsteuer an.»

Lücken im Kinosaal

Neben Clubs, Bars und Restaurants sind auch Freizeitbetriebe wie Museen, Sportzentren, Schwimmbäder, Skigebiete und Kinos von den verschärften Regeln betroffen. So dürfen ab sofort nicht mehr als 100 Personen pro Vorstellung in den Saal. «Technisch ist das kein Problem», so Christian Mathys, Geschäftsführer der Kiwi Kinos AG.

Die Möglichkeit, Tickets online zu kaufen oder zu reservieren, habe man ausgeschaltet: «Damit wir die volle Kontrolle haben, können Tickets nur noch an der Kasse gekauft werden.» Weiter werden die Kinobesucher so im Saal platziert, dass sie möglichst weit auseinander sitzen. Das Vorgehen entspreche den Empfehlungen des Verbands.