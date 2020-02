Lernfahrerin knallt frontal in entgegenkommendes Auto

Auf der Salomon-Hirzel Strasse in Winterthur kam es am späteren Montagabend zu einer Frontalkollision. Eine Lernfahrerin wollte von Pfungen herkommend auf die A1 nach Zürich abbiegen. Gemäss ersten Erkenntnissen der Stadtpolizei Winterthur hat eine 21-jährige Lernfahrerin, die in Begleitung unterwegs war, dabei ein entgegenkommendes Auto übersehen.

Die beiden Autos wurden bei der Kollision erheblich beschädigt. Bild: Stapo Winterthur

Bei der Kollision verletzte sich die Lenkerin des entgegenkommenden Autos leicht und musste ins Spital gebracht werden. Die Stadtpolizei sperrte die Salomon-Hirzel-Strasse kurzzeitig, was zu erheblichem Stau führte.

Zweiter Unfall kurz davor

Rund eine halbe Stunde vor der Frontalkollision auf der Salomon-Hirzel-Strasse kam es auf der Römerstrasse in Oberwinterthur zu einem Auffahrunfall. Eine 20-jährige Lenkerin stand mit ihrem Auto an einem Rotlicht, als ein 69-jähriger Rollerfahrer aus noch ungeklärten Gründen ins Heck prallte. Der Mann verletzte sich dabei und musste mit dem Rettungswagen ins Spital gebracht werden.

Die genauen Unfallhergänge werden nun durch die Stadtpolizei abgeklärt. (gvb)